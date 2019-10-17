Сколько старых вагонов обновят в Украине: инфографика

/ Фото: Александр Яремчук, Сегодня

"Укрзализныця" (УЗ) в сентябре представила модернизированные плацкартные вагоны. Однако модернизировать вагоны стоит недешево. Чтобы капитально отремонтировать один, нужно 10,5 млн грн, но это в два раза дешевле, чем покупать новый. Таким образом отремонтировать можно еще 200 вагонов, считает глава "Укрзализныци" Евгений Кравцов.

В целом износ пассажирских вагонов "Укрзализныци" уже достиг 92%. Сильнее всего от времени пострадали плацкарты. Большая часть из 1,2 тыс. плацкартных вагонов эксплуатируется 20 и больше лет. А их средний возраст достиг 28 лет. По данным "Укрзализныци", самому старому вагону почти 50 лет.

Хотя с технической стороны плацкарты еще пригодны к эксплуатации, морально они устарели: в таких вагонах, к примеру, нет кондиционеров и негде зарядить телефон.

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Если в 2018-м "Укрзализниця" провела капремонт 118 вагонов, то в 2019 году отремонтирует 58. Так, с начала года железнодорожники отремонтировали 15 купейных, семь открытых и три вагона типа СВ – всего 25 пассажирских вагонов. А до конца года компания планирует модернизировать еще четыре плацкартных, пять вагонов типа СВ и 24 вагона-трансформера (вагоны со спальными местами, которые трансформируются в места для сидения).

Еще 20 вагонов "Укрзализныця" планирует закупить.

Подробнее об обновлении подвижного состава УЗ читайте на сайте "Сегодня" – С розетками и кондиционерами: "Укрзализныця" модернизирует плацкартные вагоны

"Укрзализныця" показала обновленный плацкартный вагон

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