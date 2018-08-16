Сколько в Украине аварийных мостов: Омелян раскрыл цифры

Сегодня, 09:51

До конца года обещают провести ремонт десятков путепроводов

Сколько в Украине аварийных мостов: Омелян раскрыл цифры
Автор фото: Григорий Салай, "Сегодня"

Многие инфраструктурные объекты в Украине оказались в критическом состоянии. Так, из шести тысяч мостов, которые находятся на балансе Укравтодора, тысяча – в аварийном состоянии, еще 2,5 тысячи требуют ремонта. Об этом заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян в эфире "112 Украина".

"Это серьезный вызов для страны, так как эти мосты в значительной степени являются стратегическими, соединяющими не просто населенные пункты, а и целые магистральные направления в стране", – заявил Омелян.

Министр напомнил, что еще 10 тысяч мостов сейчас находятся на балансе местных властей. 

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До конца 2018 года, как заверил Омелян, планируется провести капитальный ремонт 45 мостов. На это потратят 2,3 млрд гривен. За два года в Украине уже капитально отремонтировали 60 мостов. Текущий и средний ремонт провели на 200 мостах.

В целом, до 2022 года на программу восстановления мостов уйдет 1 млрд долларов, отметил министр. 

Напомним, в Киеве стало много опасных путепроводов. Ранее эксперт назвал мосты Киева, которым необходим ремонт:

Впрочем, катастрофы с мостами случаются не только в Украине - в итальянской Генуе обвалился автомобильный мост длиной около 100 метров и рухнул на находившиеся под ним здания. Погибли несколько десятков человек.
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