Сколько в Украине аварийных мостов: Омелян раскрыл цифры
До конца года обещают провести ремонт десятков путепроводов
Многие инфраструктурные объекты в Украине оказались в критическом состоянии. Так, из шести тысяч мостов, которые находятся на балансе Укравтодора, тысяча – в аварийном состоянии, еще 2,5 тысячи требуют ремонта. Об этом заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян в эфире "112 Украина".
"Это серьезный вызов для страны, так как эти мосты в значительной степени являются стратегическими, соединяющими не просто населенные пункты, а и целые магистральные направления в стране", – заявил Омелян.
Министр напомнил, что еще 10 тысяч мостов сейчас находятся на балансе местных властей.
До конца 2018 года, как заверил Омелян, планируется провести капитальный ремонт 45 мостов. На это потратят 2,3 млрд гривен. За два года в Украине уже капитально отремонтировали 60 мостов. Текущий и средний ремонт провели на 200 мостах.
В целом, до 2022 года на программу восстановления мостов уйдет 1 млрд долларов, отметил министр.
Напомним, в Киеве стало много опасных путепроводов. Ранее эксперт назвал мосты Киева, которым необходим ремонт:
Впрочем, катастрофы с мостами случаются не только в Украине - в итальянской Генуе обвалился автомобильный мост длиной около 100 метров и рухнул на находившиеся под ним здания. Погибли несколько десятков человек.
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