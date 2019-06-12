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"SkyUp будет работать": Омелян ультимативно отреагировал на решение суда

12 июня, 12:11

Министерство инфраструктуры является регулятором в сфере авиаперевозок

Владимир Омелян
Владимир Омелян. Фото: Данил Павлов, Сегодня

Решение суда, который приостановил лицензию украинской бюджетной авиакомпании SkyUp Airlines, раскритиковал министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

"Районный суд не имеет никакой компетенции принимать такие решения, тем более в обеспечительной части. Это является прерогативой исключительно административного суда", – сообщил Омелян на своей странице в Facebook.

Сама SkyUp уже обжаловала определение суда и тоже заявила, что Барышевский суд не имел права на такое решение. Следует отметить, что регуляторами в сфере авиаперевозок являются Министерство инфраструктуры Украины и Госавиаслужба Украины – именно они выдают лицензии авиакомпаниям.

"По сути вопроса: пока я министр инфраструктуры, SkyUp будет летать и компании ничто не угрожает. Все пассажиры могут быть уверены, что это стабильная авиакомпания, которая предоставляет качественные и дешевые услуги. И любые политические "решения" рейдеров не повлияют на ее работу и развитие", - заявил Омлян.

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По его словам, в Украине появилась свободная конкуренция и честные правила игры в авиации, автобусных перевозках и на море.

"Никто и ничто не собьет нас с этого пути. Мы умеем и знаем, как это гарантировать, как бы "решения" не принимались", – заверил министр. 

Ранее сайт "Сегодня" разбирался, что изменит появление бюджетного авиаперевозчика SkyUp в украинских реалиях.

Кроме того, новости "Сегодня" сообщали, что самый крупный лоукостер Европы зашел на харьковский авиарынок:


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Тег суд, лицензия, лоукост, авиакомпания, авиарынок, Омелян, Владимир Омелян, лоукостер, SkyUp

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Источник:

Сегодня

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