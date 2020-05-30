Лоукостер будет выполнять рейсы из Киева в Прагу и Франкфурт и из Львова в Лиссабон

Авиакомпания будет летать из Киева в Германию и Чехию, а из Львова в Португалию

Авиакомпания SkyUp, которая весной вывозила застрявших за границей украинцев, получила разрешение на выполнение рейсов из Киева в Прагу и Франкфурт. Такое решение приняла комиссия Госавиаслужбы.

С 1 июня лоукостер сможет обслуживать этот маршрут с частотой до четырех раз в неделю. Сейчас на этом маршруте представлены МАУ и Czech Airlines.

Также комиссия разрешила SkyUp запустить рейсы из Киева во Франкфурт с частотой три раза в неделю, в Мемминген, Кельн и Дортмунд, а также из Львова в Лиссабон с частотой до двух раз в неделю.

Реклама

Выдача прав на маршруты не означает, что авиакомпания откроет рейсы в ближайшее время. Авиаперевозчик в соответствии с законодательством может это сделать в любой момент, однако если частоты не используются в течение 12 месяцев, Госавиаслужба сможет ограничить право или аннулировать его и передать другому участнику рынка.

При этом комиссия отклонила заявки SkyUp на полеты из Киева в Дюссельдорф, Мюнхен, Берлин, Милан, Вену и из Львова в Милан из-за наличия ограничений на маршрутах.

В тренде Курс доллара пойдет в гору: эксперт назвал условие

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что SkyUp с 16 января стала применять новые правила воздушных перевозок и обслуживания пассажиров и багажа.

За год SkyUp увеличила пассажиропоток в четыре раза.

Реклама

Новости "Сегодня" также разбирались, как лоукостеры зарабатывают на доплатах за дополнительные услуги, без которых пассажиры практически не могут обойтись:

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама