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SkyUp запустил рейсы Киев – Пиза

20 ноября, 00:23

Начало полетов стартует с 1 апреля 2020 года

SkyUp открывает рейсы в Зальцбург из Украины

SkyUp открывает рейсы в Зальцбург из Украины / Фото: Pixabay

Лоукост SkyUp Airlines запускает новый рейс в Италию. Авиакомпания открыла продажу билетов из Киева в Пизу.

Начало полетов стартует 1 апреля 2020 года, полеты будет совершать в среду и субботу. Стоимость билетов от 1667 грн (69 долларов США – Ред).

"Пиза — уже шестой итальянский город, в который планирует летать SkyUp со следующего сезона", — отметили в авиакомпании.

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Напомним, что новый украинский авиаперевозчик SkyUp начал летать с апреля 2018 года.

Новости "Сегодня" писали, что с 17 октября SkyUp запускает новые прямые регулярные рейсы в Чехию. Из Киева лоукостер будет летать в Пардубице, а из Харькова и Львова – в Прагу.

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Кроме того, с 12 декабря этот лоукостер запускает новый рейс из Киева в итальянский Турин. Он назначается на период зимней навигации 2019-2020 годов и будет выполняться дважды в неделю – по четвергам и воскресеньям.

Мы также разбирались, как лоукостеры зарабатывают на доплатах за дополнительные услуги, без которых пассажиры практически не могут обойтись:

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Италия самолет лоукостер Пиза SkyUp

Источник: Сегодня

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