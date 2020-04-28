Снова в небо: где и как возобновляют воздушные перелеты

Несколько стран решили восстановить внутреннее и даже международное авиасообщение

Мир понемногу пытается жить в условиях коронавирусной эпидемии – вслед за авиакомпанией Wizz Air, которая восстанавливает полеты из Лондона, несколько стран также приняли решения о возобновлении авиасообщения.

В частности, премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис допускает, что его страна может начать первые авиарейсы 10-15 мая. По его словам, самолеты из Вильнюса смогут летать в страны, где нет карантина и очагов массового распространения болезни.

Также с 15 мая могут быть возобновлены регулярные коммерческие рейсы и в Молдове. Как сообщил премьер-министр Ион Кику, на этой неделе его правительство рассмотрит эту возможность, поскольку в Молдове не будут продлевать режим чрезвычайного положения.

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С 1 мая казахская авиакомпания Air Astana решила возобновить полеты между Астаной и Алматы.

"Рейсы будут выполняться с соблюдением всех санитарных норм, включая ношение масок как пассажирами, так и экипажами, дезинфекцию салона после каждого рейса, наличие средств антисептиков и дистанцирование между пассажирами", – сообщил авиаперевозчик.

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А с 4 мая маски станут обязательным аксессуаром и для пассажиров американской авиакомпании JetBlue Airways, президент которой Джоанна Герати назвала это "новым воздушным этикетом".

В то же время авиакомпаниям, которые осуществляют полеты в Аргентину или по ее территории, разрешили продавать авиабилеты только на рейсы с 1 сентября. Международная ассоциация воздушного транспорта уже призвала Буэнос-Айрес пересмотреть это решение, чтобы местные авиакомпании не разорились.

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Больше о послаблениях эпидемиологических мер и о том, как различные страны выходят из карантина, читайте на сайте "Сегодня".

Напомним, что на время карантина до 11 мая в Украине также не работает регулярное авиасообщение. Кабмин запретил его еще с 17 марта, из-за чего множество туристов застряли за границей.

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