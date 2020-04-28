Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,1
29,42
  1. Новости экономики
  2. Новости транспорта

Снова в небо: где и как возобновляют воздушные перелеты

28 апреля, 16:58

Станислав Кожемякин

Несколько стран решили восстановить внутреннее и даже международное авиасообщение

Мир понемногу пытается жить в условиях коронавирусной эпидемии – вслед за авиакомпанией Wizz Air, которая восстанавливает полеты из Лондона, несколько стран также приняли решения о возобновлении авиасообщения.

В частности, премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис допускает, что его страна может начать первые авиарейсы 10-15 мая. По его словам, самолеты из Вильнюса смогут летать в страны, где нет карантина и очагов массового распространения болезни.

Также с 15 мая могут быть возобновлены регулярные коммерческие рейсы и в Молдове. Как сообщил премьер-министр Ион Кику, на этой неделе его правительство рассмотрит эту возможность, поскольку в Молдове не будут продлевать режим чрезвычайного положения.

Реклама

С 1 мая казахская авиакомпания Air Astana решила возобновить полеты между Астаной и Алматы.

"Рейсы будут выполняться с соблюдением всех санитарных норм, включая ношение масок как пассажирами, так и экипажами, дезинфекцию салона после каждого рейса, наличие средств антисептиков и дистанцирование между пассажирами", – сообщил авиаперевозчик.

В тренде
В Украине дорожает евро и дешевеет доллар

А с 4 мая маски станут обязательным аксессуаром и для пассажиров американской авиакомпании JetBlue Airways, президент которой Джоанна Герати назвала это "новым воздушным этикетом".

В то же время авиакомпаниям, которые осуществляют полеты в Аргентину или по ее территории, разрешили продавать авиабилеты только на рейсы с 1 сентября. Международная ассоциация воздушного транспорта уже призвала Буэнос-Айрес пересмотреть это решение, чтобы местные авиакомпании не разорились.

Реклама

Больше о послаблениях эпидемиологических мер и о том, как различные страны выходят из карантина, читайте на сайте "Сегодня".

Напомним, что на время карантина до 11 мая в Украине также не работает регулярное авиасообщение. Кабмин запретил его еще с 17 марта, из-за чего множество туристов застряли за границей.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Аргентина Казахстан Литва самолет Молдова авиакомпания пассажирские перевозки авиасообщение пассажирский самолет

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Lufthansa бьет тревогу: у авиакомпании заканчиваются деньги
Lufthansa бьет тревогу: у авиакомпании заканчиваются деньгиТранспорт
Забудьте о салонах с набитыми пассажирами: когда в Украине снимут карантин на транспорте
Забудьте о салонах с набитыми пассажирами: когда в Украине снимут карантин на транспортеПолитика
Карантин: Шмыгаль рассказал, как и когда будут восстанавливать работу транспорта
Карантин: Шмыгаль рассказал, как и когда будут восстанавливать работу транспортаТранспорт
Криклий рассказал, когда реалистично поехать в отпуск в 2020 году
Криклий рассказал, когда реалистично поехать в отпуск в 2020 годуПолитика
Дешевая нефть: когда украинцам ждать падения цен на АЗС
Дешевая нефть: когда украинцам ждать падения цен на АЗСАвто
Зеленский мечтает о государственной авиакомпании с парком самолетов от
Зеленский мечтает о государственной авиакомпании с парком самолетов от "Антонова"Транспорт

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...