Создание государственной авиакомпании: Офис президента хочет загрузить заказами ГП "Антонов"

Между тем в Украине крайне мало примеров успешных госкомпаний

После того как президент Владимир Зеленский высказался в пользу создания государственной авиакомпании, которая поможет загрузить работой ГП "Антонов", об этой идее более подробно рассказал заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко в эфире одного из телеканалов.

"Антоновские самолеты могут легко обслуживать все региональные рейсы, которые есть в Украине между городами, и рейсы в ближайшие страны. В любом случае "Антонов" – это предприятие, оно тоже берет какие-то ресурсы. Но лучше на эти ресурсы мы сделаем заказ, создадим авиакомпанию. Они будут работать, производить самолеты, а авиакомпания – перевозить людей", – отметил он.

По предположению Тимошенко, национальная авиакомпания может стать страховкой государства в случае каких-либо экстренных ситуаций.

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"Да, есть рынок, есть авиакомпании. Но государство всегда должно быть уверено: если что-то произойдет, есть на кого опереться – на государственную авиакомпанию. Это одна из причин, почему она создается", – заявил топ-чиновник.

Он уточнил, что продолжаются подсчеты стоимости создания государственного авиаперевозчика. Вчера, 28 апреля, на совещании с президентом участники рабочей группы обсуждали подходы к запуску такой авиакомпании.

"Сейчас идет бюджетирование. Мы выйдем с коммуникацией. Представим саму авиакомпанию, подход к работе. И все узнают стоимость ее создания", – сообщил он.

Отметим, что Министерство инфраструктуры уже давно хочет, чтобы в Украине востребованной стала модель авиатакси. Такими планами осенью 2019 года глава министерства Владислав Криклий поделился с журналом "Новое Время".

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Для того чтобы реализовать проект, министерство предложило отменить НДС на внутренние авиаперевозки. Криклий отметил, что в Украине стоило бы организовать больше таких авиамаршрутов, как Киев – Запорожье, когда цена сравнима с железнодорожным билетом или на 15-20% дороже.

В тренде Курс доллара в Украине опустился ниже психологической отметки

Этой идее способствовали прошлогодние показатели роста пассажиропотока, который в Украине увеличился чуть менее чем на 20%. Однако высокая по сравнению с наземным транспортом цена на авиабилет (и тот факт, что ради ее снижения пришлось бы выбивать налоговые льготы) ставил идею под вопрос.

При этом власти планировали заработать на концессии четырех аэропортов, восьми железнодорожных вокзалов и нескольких автомобильных дорог. По словам Криклия, МИУ рассматривало передачу в концессию четырех аэропортов: "Львов", "Черновцы", "Херсон", "Запорожье". А успешность проведения концессионного конкурса напрямую связана с показателем пассажиропотока – с тем, насколько много людей посещают аэропорт и тратят там свои деньги. В прошлом году в аэропортах побывало 24,3 млн человек.

В МИУ настолько серьезно отнеслись к идее развития внутренних пассажирских авиаперевозок, что зимой 2020 года министерство зарегистрировало в парламенте законопроект № 2425, которым предложило освободить авиаперевозки внутри Украины от уплаты налога на добавленную стоимость. В ведомстве заявили, что это снизит среднюю стоимость билета на 13,5%.

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Нельзя сказать, что МИУ лоббировало интересы определенных авиаперевозчиков. Так, Мининфраструктуры предложило венгерской авиакомпании Wizz Air подумать о выходе на украинский рынок внутренних авиационных перевозок.

Новые рейсы между украинскими городами без льгот от государства активно открывала авиакомпания SkyUp Airlines. С октября 2019 года она запустила новые внутренние рейсы – из Киева в Харьков, Львов и Запорожье, а также из Львова в Харьков. При этом назывались ориентировочные цены на билеты. Так, билет на рейс Киев – Харьков стоил от 498 гривен, Харьков – Львов – от 639 гривен, а Киев – Запорожье – 498 гривен.

Сайт "Сегодня" писал о том, что государству надо позаботиться и о поддержке госпредприятия "Антонов", которое в ноябре 2019 года заявило: износ основных средств составляет 80%, а в случае бездействия властей работа предприятия остановится через 5-7 лет.

Хотя зарплата директора госпредприятия "Антонов" Александра Донца оказалась выше, чем у украинских министров и народных депутатов. Выяснилось, что даже президент США Дональд Трамп, который получает 33,3 тыс. долларов в месяц (около 800 тыс. гривен), зарабатывает меньше, чем глава украинского авиаконцерна. Его зарплата в декабре 2019 года превысила 1,2 миллиона гривен.

Что, конечно, не отменяет того факта, что самолеты "Мрия" и "Руслан", которые героически перевозят во время пандемии коронавируса гуманитарные грузы, – это предмет национальной гордости украинцев.

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