Создатель "Мивины" построил во Вьетнаме первый частный международный аэропорт

Строительство аэропорта Ван Дон обошлось инвесторам в 300 млн долларов

Создатель "Мивины" построил во Вьетнаме первый частный международный аэропорт 2019-01-24T07:47:00+02:00 Транспорт Строительство аэропорта Ван Дон обошлось инвесторам в 300 млн долларов









Во Вьетнаме открыли первый частный аэропорт-хаб, строительство которого финансировал экс-совладелец компании "Техноком" (бренд "Мивина") Ли Вьет Лам.

Об этом, как пишет ЦТС, сообщает Airportnews со ссылкой на Nikkei Asian Review.

Международный аэропорт Ван Дон обошелся инвесторам в 300 млн долларов. Он расположен в северо-восточной провинции Куанг Нинь и находится примерно в 120 километрах от китайской границы.

Площадь аэропорта составляет 290 га, он способен принимать большие коммерческие самолеты, в том числе Boeing 777 и Airbus A350. Аэропорт-хаб спроектирован так, чтобы обслуживать интенсивный пассажиропоток из Китая, Японии, Малайзии, а также принимать внутренние рейсы. По оценкам экспертов, через несколько лет аэропорт будет обслуживать 5 млн пассажиров в год.

Объект полностью принадлежит Sun Group, базирующейся в Дананге компании, которая специализируется на проектах, ориентированных на туризм, отдых и развлечения.

Sun Group была основана вьетнамцем Ли Вьет Ламом, который был со-инвестором Фам Нят Выонга, основателя украинской компании "Техноком". Эта компания известна тем, что создала бренд лапши быстрого приготовления "Мивина".

Аэропорт Ван Дон был построен при содействии компании Netherlands Airport Consultants, одной из ведущих консалтинговых и инжиниринговых компаний.

Sun Group самостоятельно профинансировала строительство аэропорта. "За исключением затрат, необходимых для расчистки земли, весь капитал поступил от Sun Group", – сообщают в компании. Ожидается, что инвестиционные затраты окупятся через 45 лет.

Аэропорт Ван Дон – вьетнамский долгострой. Проект был отложен на год после того, как первоначальные инвесторы, в том числе Korea Islands Corp., прекратили работу над ним в 2015 году. Sun Group выступила в качестве нового инвестора, и проект начал активно развиваться в марте 2016 года.

Вьетнам планирует в ближайшие пять лет инвестировать не менее 3 млрд долларов в строительство шести новых аэропортов. Также правительство модернизирует существующие аэропорты.

Также стоит отметить, что одновременно с запуском в эксплуатаци. аэропортв в конце декабря прошлого года Sun Group официально запустила в работу круизный терминал Халонг (Halong International Cruise Port), объем инвестиций в строительсво которого составил 45 млн долл.

Чтобы соединить новый аэропорт и порт, 30 декабря Sun Group также запустила первую очередь шоссе Халонг-Ван Дон.

Ранее мы писали, что в аэропорту "Борисполь" рассказали о ходе строительства паркинга. После четырехмесячного простоя в аэропорту опять строят паркинг.

Также напомним, что аэропорт "Львов" заявил о возобновлении работы. Самолета Turkish Airlines отбуксирован, проводится расследование и выяснение причин инцидента.

Тем временем, в Запорожье возьмут кредит на строительство нового терминала аэропорта. Поручителем в получении кредита готова выступить мэрия Запорожья.

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