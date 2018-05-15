"Справились с задачей": Бескидский тоннель в Европу откроют вовремя

Бескидский тоннель, который соединит Украину и Евросоюз новым железнодорожным сообщением, будет окончательно сдан в эксплуатацию до конца мая. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман на встрече с и.о. главы правления "Укрзализныци" Евгением Кравцовым.

"Важно, что справились с задачей. До конца мая тоннель будет сдан", – цитирует Гройсмана пресс-служба правительства.

Планируется, что тоннель будет открыт 25 мая. Ранее министр инфраструктуры Владимир Омелян прогнозировал, что Бескидский тоннель откроют в 2017 году, однако этого не произошло.

По словам премьер-министра, Бескидский тоннель является важной логистической составляющей маршрутов экспорта украинской продукции в ЕС.

"Нужно обеспечить поддержку экспорта, чтобы у нас не было проблем с поставкой продукции", – отметил Гройсман.

Бескидский тоннель — ж/д путь сквозь Карпаты, который является частью Львовской железной дороги. Тоннель был построен еще в 1886 году, но, со временем, его пропускной способности оказалось недостаточно, и было принято решение построить новый. По оценкам специалистов "Укрзализныци", строительство двухпутного Бескидского тоннеля как минимум вдвое увеличит пропускную способность.

На днях в сети появились фотографии завершения строительства Бескидского тоннеля в Карпатах.