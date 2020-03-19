США повысили пошлины на европейские самолеты

Переговоры о европейско-американской торговой сделке продолжаются, но спор длится уже 15 лет

США с 18 марта повысили пошлины на самолеты из Европейского Союза с 10% до 15%. Об этом заявил аппарат представителя США на торговых переговорах.

"США 2 октября 2019 года выиграли крупнейший процесс в истории Всемирной торговой организации (ВТО), что позволяет ввести пошлины на 7,5 миллиарда долларов в ответ на нечестные действия в торговле со стороны ЕС", − объяснили в США.

Уточняется, что американская авиационная отрасль сейчас столкнулась с дополнительными проблемами на фоне сокращения количества перелетов из-за всемирной борьбы с коронавирусом. Кроме того, на этот сектор экономики серьезно повлиял введенный США запрет на въезд жителей ЕС и Великобритании.

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В итоге, по данным СМИ, основные американские авиакомпании требуют от властей США помощи на 50 млрд долларов. Авиаперевозчики за счет этих средств хотят компенсировать связанные с коронавирусом убытки.

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Напомним, в октябре-2019 ВТО разрешила Штатам ввести пошлины против ЕС за то, что Евросоюз не выполнил ранее принятые организацией решения касательно субсидирования корпорации Airbus. Тогда пошлины составили 10%. Кроме того, начались переговоры о заключении торговой сделки между США и ЕС. Сейчас эти переговоры продолжаются, и в Белом доме надеются, что повышение пошлин ускорит подписание документа. В свою очередь Брюссель обвиняет Вашингтон в субсидировании Boeing, и этот спор в рамках ВТО длится уже 15 лет.

Что касается влияния коронавируса, то экономика США испытывает серьезные проблемы из-за пандемии. Американские аналитики считают, что последствия могут быть страшнее, чем после кризиса 2008-2009 года. Сейчас в США объявлен режим чрезвычайной ситуации:

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