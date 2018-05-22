Стала известна цена билета на скоростной экспресс из Киева в аэропорт "Борисполь"

В "Укрзализныце" не исключили, что со временем проезд будет дорожать

Изначальная цена билета на скоростной поезд из Киева в аэропорт "Борисполь", составит не более 80 грн. Об этом заявил и.о. главы "Укрзализныци" Евгений Кравцов.

"На момент запуска поездов мы планируем установить цену до 80 грн. В дальнейшем, в зависимости от спроса и ситуации, цена может быть откорректирована", – сказал он.

По словам Кравцова, первые несколько месяцев планируется запустить 26 пар поездов в день.

"При этом будет пиковое время – утром и вечером, где время курсирования будет составлять 30 мин перерыва между поездами, а в менее нагруженные часы интервал курсирования составит около часа. Вместимость поезда будет составлять около 200 пассажиров", – сказал Кравцов.

Напомним, строительство скоростной линии железнодорожного сообщения с аэропортом "Борисполь" будет завершено до 1 декабря.

Согласно проекту, линия ж/д сообщения будет проложена от вокзала "Киев-Пассажирский", через станцию "Выдубичи" до терминала D аэропорта "Борисполь".

Кабмин уже дал добро на реализацию проекта скоростной железнодорожной линии между Киевом и аэропортом "Борисполь". Строительство ж/д сообщения планируют начать в июне. Для этих целей мэрия Борисполя уже передала "Укрзализныце" 3,5 га земли.