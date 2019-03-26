Стали известны цены на новый авиарейс Киев – Париж

Стоимость авиабилетов Aigle Azur в обе стороны составит порядка 160 евро с ручной кладью весом до 10 кг

Фото: Flickr

Стали известны цены на новый авиарейс Киев – Париж //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/a2d/96a/5c9a2d96aa554.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/a2d/96a/5c9a2d96aa554.jpg 2019-03-26T15:52:00+02:00 Транспорт Стоимость авиабилетов Aigle Azur в обе стороны составит порядка 160 евро с ручной кладью весом до 10 кг

Французский авиаперевозчик Aigle Azur обнародовал расценки на рейсы между Киевом и Парижем, которые начнут осуществляться с 18 апреля.

Согласно информации в системе онлайн-бронирования компании, стоимость авиабилетов в обе стороны составит порядка 160 евро с ручной кладью весом до 10 кг. Но на майские праздники цена поднимется уже до 274 евро по тарифу Basic.

Это уже третья авиакомпания, самолеты которой летают из столицы Франции в Киев, при том что в соглашении между двумя странами оговорено наличие лишь по одному авиаперевозчику от каждой страны. Аналогичные рейсы есть у МАУ и Air France.

Из Киева в Париж вылеты запланированы в 04:30 с прилетом в французскую столицу в 07:00, а из парижского Орли самолеты будут курсировать в 22:00 с прилетом на следующий день в Киев в 02:10.

Напомним, что с началом летней навигации авиакомпания Air Malta собирается вдвое увеличить число прямых рейсов в Украину – дополнительная частота полетов на маршруте Мальта – Киев появится с 26 апреля.

Мы также писали, что начиная с 14 декабря регулярные воздушные рейсы связали Киев со столицей Иордании Амманом.

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