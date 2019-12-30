Стали ли дороги в Украине лучше: что поменялось за 2019 год

Отремонтированных дорог стало больше, но темпы работ все равно недостаточные

/ Фото: Facebook

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В Украине 170 тысяч км дорог общего пользования и они изношены на 95%. "Укравтодор" отвечает за ремонт только 46,9 тыс. км. За остальное – местные власти.

В прошедшем 2019 году на дороги выделили рекордную сумму – более 50 млрд. Из них на дороги государственного значения потратили 18,7 млрд грн.

Что получилось изменить за год, разбирался сайт "Сегодня".

Сколько сделали дорог

"Укравтодор" с начала года ввел в эксплуатацию 930,5 км отремонтированных и построенных дорог государственного значения, рассказали сайту "Сегодня" в ведомстве. Еще 1477 км дорог местного значения сделали облгосадминистрации.

Те задачи, которые ставились на год, выполнены, считает Александр Кава, экс-замминистра инфраструктуры.

"Получилось все, что планировалось. Большой объем дорог был выполнен на участке GoHighway в направлении Винницкой области. Также сделана дорога Запорожье-Мариуполь. Большой ремонт сделан на трассе Киев- Одесса в районе границы Киевской и Черкасской областей", – рассказал Кава.

Илюстрация: Укравтодор

Основные восстановленные дороги:

Н-08 Запорожье – Мариуполь. Капитальный ремонт этой дороги планировали начать в 2016 году, а завершить – в 2022-м. Владимир Зеленский подписал указ, чтобы этот долгострой завершили за три месяца. Из бюджета выделили почти четыре миллиарда гривен.

Н-31 Решетиловка – Днепр. Это первая цементобетонная трасса .

М-12 Тернополь – Хмельницкий

М-12 Винница – Умань

М-05 Киев-Одесса от 128 до 152 км

Р-51 Мерефа – Лозовая

М-03 объездные дороги Лубен, Покровской Богачки и Красногоровки

Н-09 Мукачево – Хуст

Н-14 Кировоград – Николаев (полностью Кировоградская область и север Николаевской области)

М-15 Одесса – Рени (завершение работ)

Начали строительство Северной объездной Ровно

Начали капремонт трассы М-01 от Киева до транспортного узла в селе в Копти, где расходятся трассы М-01 и М-02 (на Беларусь и Россию).

Это много или мало?

"Темпы восстановления дорог не успевают за темпами разрушения. Чтобы этого не происходило надо ремонтировать около 30 тысяч км в год", – считает Роман Хмиль, глава правления общественной организации "Моя дорога".

Но, с другой стороны, "Укравтодор" сделал много верных шагов, отмечает эксперт. Например, запущен независимый контроль качества дорожных работ. Также стартовал пилотный проект по внедрению контроля взвешивания фур. Это чрезвычайно важно, прежде чем начать ремонт дороги. Поток грузовиков может разрушить дорогу за год-два. Этой осенью заработали в тестовом режиме первые две площадки системы взвешивания грузовиков в движении Weight-in-Motion (WiM)

Фото: "Укравтодор"

Кроме того, за превышение веса ввели высокие штрафы:

перевес от 5% до 10% – в размере 500 необлагаемых минимумов доходов граждан (8500 грн);

от 10% до 20% – в размере 1000 необлагаемых минимумов доходов (17 тыс. грн);

более 20% – в размере 2000 необлагаемых минимумов доходов граждан (34 тыс. грн).

"Есть правильная стратегия и первые шаги. Но следующий год все-таки будет годом, когда будут догонять темпы разрушения, а не опережать", – считает Юрий Хмиль.

Напомним, в июле президент Владимир Зеленский подписал указ об улучшении качества дорог. В нем говорится о внедрении в дорожном строительстве независимой системы контроля качества дорог, а также о создании условий использования новейших технологий и материалов в ходе строительства, реконструкции, ремонта дорог.

Ранее новости "Сегодня" рассказывали, как на Закарпатье попробовали проложить дорогу по канадской технологии.

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