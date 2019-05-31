Стало известно, когда поезд из Китая в Европу пустят через Украину

Киев работает с партнерами из других стран, заверили в Мининфраструктуры

Фото: Pixabay

Украина, Грузия и Азербайджан намерены наладить железнодорожный маршрут из Китая в Европу и запустить его до 2020 года. Об этом заявил заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк во время Ukrainian Ports Forum 2019.

"Сейчас продолжается сотрудничество и работа по созданию кооперации трех железных дорог: Азербайджана, Грузии и Украины — по выработке железнодорожного маршрута из Китая в Европу через Каспий и Украину. В Каспийском море Азербайджанская железная дорога оперирует двумя паромами. В "Укрзализныце" на балансе также два парома, которыми они планируют совместно оперировать. Сейчас стоит задача выработать единый маршрут и единственный плавающий тариф, что позволит увеличить пропускную способность и направить все грузы через Украину", — отметил Лавренюк.

По его словам, украинская сторона выполнила около 80% своих обязательств по указанному проекту и его запуск ожидается в конце 2019 года.

Напомним, ранее министр инфраструктуры Владимир Омелян отмечал, что решение о запуске через Украину контейнерного поезда Китай – Польша уже выходит на финишную прямую.

Контейнерные перевозки "Укрзализныци" в 2018 году составили 334 963 TEU, что на 13% больше объема 2017 года. Увеличение произошло во всем видам сообщений: транзитном – на 24%, экспортном – на 17%, внутреннем – на 11% и импортном – на 8%.

Напомним, с 1 апреля в Украине повысились тарифы на грузовые ж/д перевозки.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Стало известно, когда поезд из Китая в Европу пустят через Украину". Другие Новости транспорта смотрите в блоке "Последние новости"