Стало известно расписание поезда "четырех столиц" из Киева в города ЕС

"Укрзализныця" (УЗ) опубликовала расписание движения так называемого поезда "четырех столиц", который будет курсировать по маршруту Киев – Минск – Вильнюс – Рига (№31/32). Информация доступна на сайте УЗ в разделе "Расписание движения назначенных пассажирских поездов".

Так, поезд №31/32 будет проводить в пути 19 часов в одном направлении и 19,5 часов – в обратном.

Состав будет отправляться из Киева в 14:07. В Минск поезд прибудет в 23:35, в Вильнюс – в 04:25, а в Ригу – в 09:15.

В обратном направлении поезд будет отправляться из Риги в 11:10. В Вильнюс состав прибудет в 15:48, в Минск – опять длинную в 20:17, в Киев – в 06:42.

Напомним, поезд "четырех столиц" Киев – Минск – Вильнюс – Рига запустят с 28 сентября 2018 года.

Ранее планировалось запустить пассажирский поезд "пяти столиц" по маршруту Киев – Минск – Вильнюс – Рига – Таллинндо конца 2017 года, однако этого не произошло. При этом предусматривалось, что Киев и столицы Еврособза может соединить железная дорога с узкой колеей.