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Стало известно, сколько пассажиров обслужили аэропорты Украины

Сегодня, 17:28

Пассажиропоток в январе-феврале увеличился на 21%

Международный аэропорт "Борисполь" начал эксплуатацию терминала F. Фото: Госпогранслужба / Facebook
Международный аэропорт "Борисполь" начал эксплуатацию терминала F. Фото: Госпогранслужба / Facebook.
Стало известно, сколько пассажиров обслужили аэропорты Украины //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/094/96e/5ca09496e1ebb.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/094/96e/5ca09496e1ebb.jpg Транспорт Пассажиропоток в январе-феврале увеличился на 21%

Количество пассажиров, которые воспользовались услугами украинских аэропортов в январе-феврале 2019 года, увеличилось на 21% по сравнению с аналогичным периодом 2018-го – до 2,814 млн человек.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной авиационной службы Украины.

В частности, пассажиропоток на международных линиях увеличился на 22,8% – до 2,491 млн человек.    

По данным Госавиаслужбы, украинские авиакомпании увеличили перевозку пассажиров на 11,6% – до 1,5 млн человек, а на международных линиях – на 12,3% – до 1,344 млн человек.

Напомним, британская консалтинговая компания Skytrax опубликовала рейтинг лучших аэропортов в Восточной Европе, в котором на третьем месте расположился международный аэропорт "Борисполь".

Также сообщалось, что "Борисполь" 31 марта начал эксплуатацию терминала F.

Ранее министр инфраструктуры Владимир Омелян объяснил сайту "Сегодня", почему украинцы летают на старых самолетах:

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Тег аэропорт, авиа, госавиаслужба

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Источник:

УНИАН

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