Стало известно, сколько пассажиров перевозит "Укрзализныця" в день

По словам Кравцова, почти половина вагонов оборудована системой кондиционирования воздуха

Фото: Александр Яремчук, Сегодня

"Укрзализныця" (УЗ) летом перевозит около 141 тыс. пассажиров ежедневно, что более чем на 20% больше по сравнению с весной. Об этом сообщил председатель правления компании Евгений Кравцов.

"Мы прилагаем максимум усилий, чтобы предоставить пассажирам необходимое количество мест в поездах и надлежащий сервис. На период пиковых летних перевозок дополнительно назначены 32 поезда. Таким образом, сейчас по территории страны ежедневно курсируют 147 поездов", – цитирует его пресс-служба УЗ.

По словам Кравцова, к побережью Черного и Азовского морей курсируют свыше 70 поездов.

Он также отметил, что из 2864 вагонов, задействованных в перевозках, 1304 – оборудованы системой кондиционирования воздуха.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что "Укрзализныця" назначила четыре дополнительных поезда на праздничные и выходные дни по случаю Дня Конституции Украины.

Кроме того, с 8 июля УЗ открывает продажу билетов на ряд популярных поездов внутреннего и международного сообщения, а также беспересадочные вагоны за 60 дней до даты их отправления.

Также наши журналисты узнали, как вернуть деньги, если в вагоне поезда не работает кондиционер:

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