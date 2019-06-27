Сделать стартовой
26,17
29,73
УКР
Главная Больше  Новости экономики Больше  Новости транспорта

Стало известно, сколько пассажиров перевозит "Укрзализныця" в день

27 июня, 20:31

По словам Кравцова, почти половина вагонов оборудована системой кондиционирования воздуха

Фото: Александр Яремчук, Сегодня

"Укрзализныця" (УЗ) летом перевозит около 141 тыс. пассажиров ежедневно, что более чем на 20% больше по сравнению с весной. Об этом сообщил председатель правления компании Евгений Кравцов.

"Мы прилагаем максимум усилий, чтобы предоставить пассажирам необходимое количество мест в поездах и надлежащий сервис. На период пиковых летних перевозок дополнительно назначены 32 поезда. Таким образом, сейчас по территории страны ежедневно курсируют 147 поездов", – цитирует его пресс-служба УЗ.

По словам Кравцова, к побережью Черного и Азовского морей курсируют свыше 70 поездов.

Он также отметил, что из 2864 вагонов, задействованных в перевозках, 1304 – оборудованы системой кондиционирования воздуха.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что "Укрзализныця" назначила четыре дополнительных поезда на праздничные и выходные дни по случаю Дня Конституции Украины.

Кроме того, с 8 июля УЗ открывает продажу билетов на ряд популярных поездов внутреннего и международного сообщения, а также беспересадочные вагоны за 60 дней до даты их отправления.

Также наши журналисты узнали, как вернуть деньги, если в вагоне поезда не работает кондиционер:


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Укрзализныця, железная дорога, поезда

Вы сейчас просматриваете новость " Стало известно, сколько пассажиров перевозит "Укрзализныця" в день". Другие Новости транспорта смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Железнодорожникам в Украине повысят зарплаты

24 июня, 12:52

Руководство "Укрзализныци" останется с нынешними окладами

На День Конституции пустят четыре дополнительных поезда

25 июня, 15:14

Рейсы будут осуществляться в разных направлениях

Как вернуть деньги, если в вагоне поезда не работает кондиционер

14 июня, 08:53

Пассажир покупает не только место в поезде: вы платите на чистые вагоны и собственную безопасность и комфорт в путешествии

"Укрзализныця" предупредила о возможных сбоях в онлайн-продаже билетов

13 июня, 13:21

Компания принесла извинения клиентам за временные неудобства

Всего две пары по знаку Зодиака могут быть самыми счастливыми

В Днепре в частный дом заползла длинная змея

Назван лучший сценарий решения конфликта на Донбассе

"Враг есть и на Западе": Ярош предупредил о новой опасности

Когда выкапывать тюльпаны, нарциссы и другие луковицы цветов

Однолюбы от природы: астролог назвал самые верные знаки Зодиака

Люди, которые любят вкус кофе и пива лгут сами себе

В России ужаснулись тому, сколько украинцы тратят на еду

Виноваты родители: в деле об убийстве Кирилла поворот

Как узнать характер человека по кулаку: простой тест

Почему хек всегда продается без головы: эти фото удивят

Раскрыта тайна Терешковой и Гагарина, которую скрывали полвека

Пенсии снова растут: кому и сколько добавят с 1 июля

Сегодня, 07:00

Кабмин обещает с 1 июля увеличить выплаты тем, кто полжизни отработал

Пенсионный вопрос: хватит ли в бюджете денег до конца года

Вчера, 07:51

Эксперты говорят, что пока ситуация не критична, но Украине как воздух нужен ощутимый рост экономики

Смотрите, какая "штука": как новая банкнота в 1000 гривен повлияет на рост цен в Украине

Вчера, 07:00

С октября в кошельках украинцев поселится банкнота в 1 тыс. грн. А вот копейки скоро исчезнут

Месяц с новым президентом: эксперты рассказали о плюсах и минусах Зеленского на посту гаранта

25 июня, 07:38

У гаранта среди достижений называют сдвиг по "Нормандии", а эксперты говорят о решительности

6 деталей, помогающие понять, что перед вами одинокая женщина

3 мелочи, которыми женщина влюбляет в себя мужчину до безумства

Отставка Авакова после убийства ребенка: решение принято
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь