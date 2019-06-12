Стало известно, сколько потратят на ремонт дорог в 2020 году

Министр Омелян заверил, что финансирование есть и его нужно сохранить

Фото: twitter.com/VGroysman.

В 2020 году на ремонт и строительство украинских дорог из Дорожного фонда, который заработал в 2018 году, будет выделено 75 млрд грн. Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

"Сейчас будет много обещаний. Все будут обещать, что будет завтра лучше. Не покупайтесь на эти обещания, а требуйте стабильного финансирования украинских дорог. Сейчас это финансирование есть. В Дорожном фонде на 2020 год предусмотрено 75 млрд грн", - сказал Омелян на заседании правительства.

Также министр отметил, что необходимо в бюджете на 2020 год предусмотреть дополнительно около 50 млрд грн на территориальные дороги, которые соединяют административные центры областей с районными центрами, городами областного значения, города областного значения между собой и административные центры районов между собой.

Напомним, как заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, Украина в 2017-2018 годах,построила больше дорог, чем за предыдущие 10 лет.

При этом в 2019 году ремонтировать дороги начали еще зимой:

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