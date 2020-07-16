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Старые вагоны из России теперь под запретом: Кабмин перекрыл лазейку для импорта

16 июля, 10:14

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Несмотря на уже введенные ограничения, украинские предприятия продолжали покупать российские вагоны

Кабинет министров Украины запретил ввоз на таможенную территорию страны железнодорожных вагонов, предыдущими владельцами которых были предприятия-резиденты Российской Федерации или ранее приписанных к железнодорожной службе РФ. Об этом сообщила пресс-служба Кабмина.

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Запрет действует до 31 декабря 2020 года включительно. Он касается тех вагонов, которые принадлежат или принадлежали РФ с 20 февраля 2014 года.

"Постановлением КМУ от 30 декабря 2015 №1147 уже введен запрет к ввозуна таможенную территорию Украины железнодорожных вагонов, бывших в пользовании и ввозимых в таможенном режиме импорта, происходящих из Российской Федерации. Однако одновременно с ноября прошлого года юридическими лицами-резидентами Украины было приобретено 1165 вагонов, страной происхождения которых не была Российская Федерация. Из них предыдущим владельцем 608 вагонов были предприятия-резиденты Российской Федерации, а 15 вагонов были в собственности предприятий-резидентов Российской Федерации с 2014 года. Чтобы такой подвижной состав тоже подпадал под действие запрета, мы внесли соответствующие изменения в постановление", - говорится в сообщении правительства.

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Напомним, ранее Украина продлила до конца 2020 года запрет на ввоз значительного перечня российских товаров, который впервые был введен в конце 2015 года в ответ на ограничительные меры со стороны России. А о том, какие украинские товары запрещены в РФ, узнавайте из видеосюжета:

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Россия импорт Украина вагоны эмбарго торговая война внешняя торговля запреты

Источник: Сегодня

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