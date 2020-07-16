Старые вагоны из России теперь под запретом: Кабмин перекрыл лазейку для импорта

Кабинет министров Украины запретил ввоз на таможенную территорию страны железнодорожных вагонов, предыдущими владельцами которых были предприятия-резиденты Российской Федерации или ранее приписанных к железнодорожной службе РФ. Об этом сообщила пресс-служба Кабмина.

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Запрет действует до 31 декабря 2020 года включительно. Он касается тех вагонов, которые принадлежат или принадлежали РФ с 20 февраля 2014 года.

"Постановлением КМУ от 30 декабря 2015 №1147 уже введен запрет к ввозуна таможенную территорию Украины железнодорожных вагонов, бывших в пользовании и ввозимых в таможенном режиме импорта, происходящих из Российской Федерации. Однако одновременно с ноября прошлого года юридическими лицами-резидентами Украины было приобретено 1165 вагонов, страной происхождения которых не была Российская Федерация. Из них предыдущим владельцем 608 вагонов были предприятия-резиденты Российской Федерации, а 15 вагонов были в собственности предприятий-резидентов Российской Федерации с 2014 года. Чтобы такой подвижной состав тоже подпадал под действие запрета, мы внесли соответствующие изменения в постановление", - говорится в сообщении правительства.

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Напомним, ранее Украина продлила до конца 2020 года запрет на ввоз значительного перечня российских товаров, который впервые был введен в конце 2015 года в ответ на ограничительные меры со стороны России. А о том, какие украинские товары запрещены в РФ, узнавайте из видеосюжета:

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