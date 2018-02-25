Страна вечного ремонта дорог: как Украине построить качественные трассы раз и навсегда

Украинские дорожники ежегодно заявляют о рекордных ремонтных работах. Но дороги в стране все равно изношены на 95-97%. Так, в 2017 "Укравтодор" восстановил порядка 2000 км. Это около 1% от всей протяженности трасс. Такими темпами нам не хватит и 100 лет, чтобы восстановить все дорожное покрытие. А учитывая, что их каждый год нужно "латать", хорошие дороги в Украине будут строить вечно.

Представьте, до 2022 года 98,8% дорожных работ "Укравтодора"– это текущий средний ремонт. То есть, вместо капитального ремонта, дорожники будут ремонтировать трассы кусками.

Но дороги можно строить по-другому, и в будущем тратить меньше на их ремонт. Сайт "Сегодня" узнал, как Украине выйти из замкнутого круга латания автотрасс вместо строительства новых.

Все дело в материале из которого делают дороги

Если собрать все ямы на украинских дорогах в одну, то в нее сможет поместиться город Жмеринка в Винницкой области. Именно в 12-18 тыс. м кв. оценил глава "Укравтодора" Славомир Новак площадь ям на трассах в прошлом году.

Зима, грузовики и нехватка денег – главные причины ям на дорогах. Когда вода проникает в асфальт и замерзает, то разрушает его. А после проведения Евро-2012 ремонт дорог финансировался только на 5% от потребности. С 2013 года в стране все больше трасс оставались без ремонта: в 2013-м в Украине не отремонтировали 0,3 кв. км ям, а в 2016-м - 4,6 кв. км.

В этом году в Украине заработал "Дорожный фонд" и ситуация должна улучшиться. Он будет наполняться за счет акцизного сбора, ввозной пошлины на нефтепродукты и с импортируемых в Украину транспорта и шин. Эти деньги целевые. То есть они пойдут только на ремонт дорог. Однако на полную Фонд заработает только в 2020 году. В этом году пойдут на дороги 50% налогов, в 2019 – 75%, а в 2020-м – 100%.

Так, в 2018 году на дороги из Фонда направят 33 млрд грн, а в 2020 – 75,9 млрд грн.

Фото: Е. Перепелица

Еще одна причина появления ям – тяжеловесные фуры. Лишь 26% дорог в Украине могут выдержать вес 36 тонн. Большинство трасс выдерживают до 24 тонн, что подходило под нормы прошлого столетия. Сейчас по нашим дорогам ездят фуры весом от 35-40 тонн. Полноценного весового контроля на дорогах в Украине до сих пор нет.

Эти три фактора и привели к катастрофическому износу дорожного полотна.

Другое дело – из чего делают украинские дороги. В Европе треть новых дорог – цементобетонные, проанализировал Украинский институт будущего. В Украине таких трасс -1,4%, остальные – асфальтобетонные. При этом для строительства и ремонта асфальтобетонных дорог нужен битум. Украина его импортирует из России. В то время, как материалы для цементобетонного дорожного покрытия производятся в Украине.

Еще одно важное отличие: цементобетонные дороги – долговечнее, и им не нужен ямочный ремонт. На асфальтобетонные же регулярно выделяют финансирование на ямочный, текущий ремонт, и подрядчики обеспечены работой.

К слову, текущий средний ремонт в Украине планировали отменить с введением нового классификатора в 2018 году. Но, как и полный запуск Дорожного фонда, решение отложили до 2020 года.

Как построить дороги раз и навсегда

Асфальтным дорогам нужен капитальный ремонт на девятый год эксплуатации. Цементобетонные трассы можно не ремонтировать 20 лет.

То, что бетонные дороги дороже асфальтных – миф. Так было лет 5-10 назад. Сейчас их стоимость практически выровнялась. Но если учитывать стоимость обслуживания и ремонта дороги в будущем, получается, что цементобетонное покрытие выгоднее на 40%, чем асфальт, подсчитали в Украинском институте будущего. Так, через 6 лет дорогу из асфальтобетона нужно ремонтировать профилактически, а еще через 6 лет — капитально. Тогда как правильно построенную цементобетонную дорогу нужно ремонтировать только через 20 лет.

Фото: Е. Перепелица

Пример существующей сейчас цементобетонной дороги в Украине — Киев-Варшава. За последние 10 лет на ней не сделали ни одного квадратного метра ямочного ремонта – она просто в этом не нуждается.

К тому же, такие дороги выдерживают больший вес, чем асфальт. А в темное время суток цементобетон лучше отражает свет, тогда как асфальтобетон его поглощает. С точки зрения устойчивости и сцепления с дорогой цементобетон также более стабильный материал, чем асфальт. Не зря его применяют для устройства аэродромов, где нагрузки от воздушных судов гораздо выше, чем на автодорогах.

С учетом износостойкости, долговечности и устойчивости к высоким температурам, бетонные дороги нужно строить на самых загруженных направлениях, на юге Украины, на подъездах к портам. Известный проект дороги между Одессой и Гданьском Go Highway может получить бетонные участки в южной части.

Как заявили недавно в Министерстве инфраструктуры, в марте Украина примет решение о стандартах строительства бетонных дорог. Рассматриваются два варианта – европейский и американский.