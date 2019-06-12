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Суд приостановил лицензию украинского лоукостера

12 июня, 11:27

Авиакомпания SkyUp сразу же обжаловала решение судей, так как считает его незаконным

Фото: skyup.aero
Фото: skyup.aero.

Суд приостановил лицензию украинской бюджетной авиакомпании SkyUp Airlines, пассажиры которой недавно провели больше 12 часов возле гейта. Об этом говорится в определении Барышевского суда Киевской области от 24 мая.

Документ указывает, что такое решение суд принял в связи с иском гражданки Украины Оксаны Пасенко, которая заявила о "системном невыполнении обязательств перед клиентами, задержке рейсов и отсутствии контроля за выполнением норм авиационной безопасности".

В самой авиакомпании отмечают, что такое определение не может быть юридическим документом "в понимании правового демократического европейского государства". Потом SkyUp 5 июня обжаловала решение в Киевском апелляционном суде.

"В ближайшее время определение должно быть пересмотрено в апелляционном порядке, поскольку не имеет под собой никаких законных оснований. Мы ожидаем законного решения. Суд данной инстанции не имел права выносить определение о приостановлении действия лицензии на право осуществления хозяйственной деятельности по перевозке пассажиров воздушным транспортом, поскольку регуляторами в сфере авиаперевозок являются Министерство инфраструктуры Украины и Госавиаслужба Украины", – объяснили в авиакомпании.

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Кроме того, по данным SkyUp, иск в суд подал "человек, который никогда не покупал билеты в SkyUp Airlines и, соответственно, никогда не являлся ее клиентом".

"Исходя из вышесказанного, данное определение никак не влияет на хозяйственную деятельность компании, а является лишь следствием недобросовестной конкуренции. SkyUp Airlines работает в обычном режиме, все рейсы выполняются согласно заявленному расписанию", – заявили в авиакомпании.

Ранее сайт "Сегодня" разбирался, что изменит появление бюджетного авиаперевозчика SkyUp, и сможет ли он действительно функционировать как лоукостер в украинских реалиях.  

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Тег лоукост, авиакомпания, Госавиаслужба, лоукостер, SkyUp

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