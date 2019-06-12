Суд приостановил лицензию украинского лоукостера
Авиакомпания SkyUp сразу же обжаловала решение судей, так как считает его незаконным
Суд приостановил лицензию украинской бюджетной авиакомпании SkyUp Airlines, пассажиры которой недавно провели больше 12 часов возле гейта. Об этом говорится в определении Барышевского суда Киевской области от 24 мая.
Документ указывает, что такое решение суд принял в связи с иском гражданки Украины Оксаны Пасенко, которая заявила о "системном невыполнении обязательств перед клиентами, задержке рейсов и отсутствии контроля за выполнением норм авиационной безопасности".
В самой авиакомпании отмечают, что такое определение не может быть юридическим документом "в понимании правового демократического европейского государства". Потом SkyUp 5 июня обжаловала решение в Киевском апелляционном суде.
"В ближайшее время определение должно быть пересмотрено в апелляционном порядке, поскольку не имеет под собой никаких законных оснований. Мы ожидаем законного решения. Суд данной инстанции не имел права выносить определение о приостановлении действия лицензии на право осуществления хозяйственной деятельности по перевозке пассажиров воздушным транспортом, поскольку регуляторами в сфере авиаперевозок являются Министерство инфраструктуры Украины и Госавиаслужба Украины", – объяснили в авиакомпании.
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Кроме того, по данным SkyUp, иск в суд подал "человек, который никогда не покупал билеты в SkyUp Airlines и, соответственно, никогда не являлся ее клиентом".
"Исходя из вышесказанного, данное определение никак не влияет на хозяйственную деятельность компании, а является лишь следствием недобросовестной конкуренции. SkyUp Airlines работает в обычном режиме, все рейсы выполняются согласно заявленному расписанию", – заявили в авиакомпании.
Ранее сайт "Сегодня" разбирался, что изменит появление бюджетного авиаперевозчика SkyUp, и сможет ли он действительно функционировать как лоукостер в украинских реалиях.
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