Такси в Украине в разы дешевле, чем за границей: откуда такие цены и могут ли они вырасти

/ Фото: Pixabay

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Сотни тысяч людей по всему миру постоянно пользуются услугами такси. И украинцы не исключение. Более 14 млн пассажиров в стране ездят на такси. А ежегодно более 200 тыс. водителей осуществляют около 280 млн поездок. При этом бытует мнение, что цены на такси в Украине гораздо ниже, чем в других странах. Сайт "Сегодня" решил разобраться, действительно ли такси в Украине так дешево и что влияет на формирование цен.

Цены на такси в Украине остаются достаточно низкими

По оценкам Офиса эффективного регулирования (BRDO), объемы рынка такси в Украине составляют 40 млрд грн в год. Но в то же время согласно различным подсчетам, 94% этого рынка работает в тени и, соответственно, налоги в бюджет не поступают.

Стоимость услуг такси в Украине остается одной из самых низких. Недавно специалисты портала Momondo составили рейтинг самого дешевого и дорого такси из аэропорта в центр города. Они проанализировали 140 столиц мира, руководствуясь ценами, указанными на официальных сайтах аэропортов.

Эксперты отметили, что среднее расстояние из аэропорта до города составляет 21 километр, а средняя стоимость поездки – около 25 евро. Киев же занимает 84 место в общем рейтинге и делит его со столицей Марокко – Рабатом. Эксперты подсчитали, что для того, чтобы доехать из аэропорта "Борисполь" в центр столицы, нужно заплатить 16 евро (около 441 грн). В то же время, в Токио за это нужно заплатить 200 евро (правда, и расстояние от аэропорта до центра столицы составляет там более 70 км, тогда как в Киеве не превышает 30 км.), в Осло и Рейкьявике ­— 100 евро, в Ницце, Лондоне и Вашингтоне — 90 евро.

"В первую пятерку стран с наиболее дорогими услугами такси входят Япония, Норвегия, Исландия, Монако и Великобритания, а в пятерку стран с самыми дешевыми услугами – Таджикистан, Узбекистан, Тунис, Гамбия и Гвинея-Бисау", — отмечает аналитик Киевской школы экономики Павел Яворский.

Спикер ОС "Ассоциация ответственных перевозчиков" Александр Дяченко добавляет, что цена на такси в Украине сравнительно низкая — 3-4 доллара (стоимость средней поездки), против 10-15 долларов в странах западной Европы.

"Это обусловлено низкой покупательной способностью населения, высокой конкуренцией на этом рынке и невмешательством государства. Доступ к рынку такси имеют как крупные компании, так совсем маленькие службы, работающие в провинции, или специализированные такси в больших городах. В больших городах небольшие службы, работающие на массовый рынок и не имеющие достаточно автомобилей для покрытия всего города, объединяются для обмена заказами. Таким образом за пассажира идет постоянная борьба, при этом цена является фактором №1 при выборе той или иной службы", — поясняет Дяченко.

По его словам. высокой конкуренции в такси также способствует все большее внедрение мобильных приложений. Благодаря нескольким приложениям, пассажир имеет возможность одномоментно сравнивать цены (и другие условия поездки) сразу нескольких сервисов и выбирать наиболее подходящий.

Государство практически не контролирует рынок такси

Как уже отмечалось, рынок такси в стране практически не регулируется государством и существует сам по себе.

"Позитивным фактором, влияющим на цену, является то, что государство практически не вмешивается в бизнес такси. Фактически только 2-3% водителей такси (в основном премиум сегмент) имеют необходимые разрешительные документы и платят налоги", — говорит Дяченко.

Если за контроль рынка возьмется государство – цены на такси взлетят в несколько раз. Такое мнение высказал и Юрий Сивицкий, член правления консорциума Intecracy Group.

"Так как в Украине практически отсутствует госконтроль за рынком такси, цены определяет исключительно спрос и предложение. Благодаря тому, что практически все такси и их клиенты сегодня пользуются онлайн-сервисами, у нас и спрос огромный, и предложение значительное. В том случае, если государство начнет контролировать рынок такси, цены вырастут примерно в 3 раза, упадет соответственно и спрос", ­— отметил Сивицкий.

Таксисты говорят, что цены должны быть выше

Если говорить более глобально, на цены влияет уровень экономического развития страны и экономической свободы отрасли.

"В целом, в более развитых странах стоимость труда выше, чем в бедных, и это повышает стоимость услуг такси. Кроме того, важным фактором является урегулированность рынка. Часто услуги такси подпадают под лицензирование и необходимость соответствовать требованиям качества и безопасности пассажирских перевозок (в том числе обеспечивать страхование пассажиров). Более того, в некоторых странах для защиты экологии выдают ограниченное количество лицензий, распределяя их через аукционы. Такие меры также повышают стоимость перевозок", — говорит Яворский.

Он добавляет, что в Украине фактически любой водитель может оказывать услуги такси, даже если у него отсутствует лицензия. Соответственно, такая структура рынка дает возможность предоставлять услуги по более низким ценам.

Сами же водители такси считают, что цены на поездки в стране, как минимум, занижены вдвое, но такие условия диктует рынок.

"Искусственное снижение цен неотвратимо ухудшает качество, ведь водитель, который меньше зарабатывает или меньше тратит на уход за автомобилем, не может оказывать сервис надлежащего уровня. Искусственное повышение цен также вредно, ведь это приведет к уменьшению количества клиентов такси. Сокращение рынка такси нежелательно в виду его социально-экономической функции в стране. По оценкам ГС "АВП" около 100 тыс. граждан используют такси как временную работу или дополнительный заработок. Искусственное повышение цены и, как следствие, сокращение рынка лишит этих граждан возможности заработать на хлеб в случае безработицы или временных финансовых трудностей", — комментирует ситуацию Дяченко.

Эксперт также отмечает, что в частных случаях цена зависит от наличия естественной или искусственной монополии. К примеру, совсем маленький районный центр не интересен большим сервисам такси, и там, как правило, существует только одна служба или просто группа водителей, которые договариваются между собой. В таком случае тариф определяется исключительно покупательной способностью местных жителей и волей водителей.

"Искусственная монополия – это как раз случай с аэропортом. Основные места скопления потенциальных пассажиров (вокзалы, аэропорты) чаще всего становятся местом злоупотребления со стороны местных чиновников или банально криминалитета. Водители, стоящие в таких местах, необоснованно завышают цены и платят мзду, а чужих таксистов банально не пускают, в том числе с применением физического насилия. Частично эту проблему решают те же приложения: выбрать и вызвать такси можно заранее в обход мутных персонажей, теребящих ключи в вестибюлях аэропорта", — отмечает Дяченко.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" рассказывал, заставят ли таксистов в Украине потратиться на покупку детских автокресел, которые с недавнего времени обязательны при перевозке детей.

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