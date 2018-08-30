Тарифы на ж/д-грузоперевозки в Украине расти пока не будут – регулятор

Повышения тарифив на пустые грузовые вагоны "Укрзализныци" пока не будет – так решили в регуляторной службе Украины.

Напомним, в "Укрзализныце" предложили установить единую цену на все классы грузовых перевозок. Промышленники выступили против, подсчитав, что такое подорожание принесет украинской промышленности миллиардные убытки.

В итоге заплатили бы за повышение тарифов на грузоперевозки обычные украинцы, которых ждал бы рост цен в магазинах и повышение стоимости коммунальных услуг. Регуляторная же служба считает повышение тарифов на ж/д-грузопереозки не ко времени.

"Такие резкие нагрузки и дальнейшее повышение тарифа уже может иметь существенные негативные последствия для производства как такового. И в том виде, в котором есть, мне кажется, вряд ли может быть сейчас поддержано", – отметила председатель регуляторной службы Украины Ксения Ляпина.

"Действительно, мы видим, что сейчас и цифра расходов финансовых сверхурочная для бизнеса, не готовы их воспринимать, то есть 5 миллиардов гривен – это очень большие расходы", – рассказал директор центра транспортных стратегий, сопредседатель логистического комитета Американской торгово-промышленной палаты Сергей Вовк.

Отметим, в интервью "Сегодня" министр инфраструктуры Владимир Омелян рассказал о планах масштабной реновации "Укрзализныци". В этом году впервые за много лет "Укрзализныця" имеет более одного миллиарда долларов на капитальные инвестиции.

"В первую очередь, это грузовые перевозки, – локомотивы, улучшения технического состояния вагонов, новые вагоны. Но также пассажирский сектор – планируется закупка дизель-поездов; в частности, до конца 2019 года должно быть шесть дизель-поездов Крюковского завода, около 200 пассажирских вагонов. Покрывает ли себестоимость цена пассажирского билета? На дальние направления – да, на пригородные – точно нет. И это то, что генерирует наибольший ущерб для "Укрзализныци" на несколько миллиардов гривен. Что делает компания, чтобы минимизировать этот ущерб? Насколько успешно проводит переговоры с местными органами власти, чтобы субсидировали пригородные электрические перевозки – это большой вопрос", – прокомментировал министр вопрос об обновлении парка "Укрзализныци".

Также Владимир Омелян объяснил, почему в этом году вырастут тарифы на проезд в поездах.