Только один пассажир сзади: BlaBlaCar ввел ограничения на поездки в Украине

Сервис поиска автопопутчиков для дальних поездок BlaBlaCar, который до карантина начал продавать билеты на автобусы, ввел ограничения для карпулинговых поездок, то есть поездок с попутчиками в обычном авто. Об этом сообщила пресс-служба компании.

"Чтобы повысить уровень безопасности во время поездки, BlaBlaCar объявил пользователям о новой функции "Только 1 человек, сидеть сзади": чтобы соблюдать социальное дистанцирование в автомобиле, водители могут принять только одного пассажира, который будет сидеть на заднем сиденье", – говорится в сообщении.

Такие меры, как объяснили в BlaBlaCar, нужны, чтобы "адаптировать платформу к новой реальности".

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"После нескольких месяцев ограниченных поездок и на фоне постепенного восстановления междугородних поездок правительством Украины, BlaBlaCar будет адаптировать платформу к новой реальности, сосредоточившись на безопасности поездок", – сообщила пресс-служба.

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Что касается автобусных перевозок, они, согласно решению Минздрава, доступны не во всех областях Украины, а только в тех, где карантин ослаблен.

В компании напомнили, что в марте попросили пользователей временно прекратить путешествовать и использовать платформу только для исключительных и срочных поездок. Кроме этого, по решению правительства от 16 марта, BlaBlaCar приостановил все автобусные поездки, в том числе и на платформе Busfor.

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Напомним, поезда по Украине пустили с 1 июня, но тоже только в те регионы, которые смогли ослабить карантин. "Укрзализныця" при этом постепенно увеличивает количество рейсов. О том, станут ли комфортными ж/д поездки в Украине, узнавайте из сюжета новостей "Сегодня":

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