Трассу Киев – Чернигов частично отремонтировали

План дорожных работ в Украине на 2018 год включает в себя ремонт 4000 километров дорожного покрытия за 47 млрд грн. При этом более 50% проектов дорожного строительства, запланированных на 2018 год, выполнены или находятся на завершающей стадии.

Так, дорожники частично обновили отрезок Киев – Чернигов международной трассы M-01. Его сегодня, 2 августа, проинспектировал премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

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Весной начнут полную реконструкцию дорожного полотна в этом направлении. Средства на работы – 160 млн евро – выделили международные организации.

Как заявил глава украинского правительства, главное – сделать дороги безопасными.

"Нужно уделять внимание сейчас не только строительству дорог. [Есть] вопрос безопасности для украинских граждан, и мы выделили для этого отдельные средства. Для устройства по всей территории Украины специально оборудованных пешеходных переходов и островков безопасности. И других средств, которые уменьшают скорость и, как следствие, вероятность аварий", – заявил Гройсман.

Как известно, дороги в Украине изношены на 95-97%. В 2017 году "Укравтодор" восстановил порядка 2000 км – около 1% от всей протяженности трасс. Такими темпами стране не хватит и 100 лет, чтобы восстановить все дорожное покрытие. Кроме того, трассы нуждаются в ежегодном ремонте. Ранее сайт "Сегодня" узнал, как Украине построить качественные трассы раз и навсегда.