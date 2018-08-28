Триллионы гривен и 59 лет: во что обойдется Украине ремонт дорог

Только 10 тысяч километров трасс государственого значения находятся в удовлетворительном состоянии

В Министерстве инфраструктуры Украины подсчитали, во сколько украинцам обойдется восстановление одного километра трассы.

Оказывается, средний или капитальный ремонт километра дороги потребует около 10 млн грн.

В Украине 170 тысяч километров дорог. Из них только 10 тысяч километров находятся в удовлетворительном состоянии, остальные – требуют ремонта. Самые плохие трассы государственного значения – в Черкасской, Николаевской, Луганской и Донецкой областях.

Так, всего на капремонт украинских дорог нужно минимум 2 трлн грн и 59 лет.

В 2018 году полатали уже четыре тысячи километров автодорог. Это вдвое больше, чем в 2017 году. Потратили при этом около 40 млрд грн.

Напомним, с 2019 года дороги в Украине будут ремонтировать с 10-летней гарантией. Пока что подрядчики ремонтируют дороги с пятилетней гарантией. Гарантия касается капитального строительства. Это значит, что любые дефекты на новой дороге подрядчик ликвидирует за свой счет.

Кто отвечает за дороги

Общая длина украинских дорог - 430 тыс. км. Ими можно больше 10 раз охватить Землю по экватору. Но 95% дорог страны не соответствуют нормам.

При этом "Укравтодор" не отвечает за ремонт всех путей. 250 тыс. км – это улицы и дороги населенных пунктов. Их должны ремонтировать местные власти.

Еще 170 тыс. км – дороги общего пользования. Это трассы, которые соединяют населенные пункты. Дороги общего пользования в Украине делятся на международные, национальные и местные.

"Укравтодор" передал местные дороги регионам. Это 123 тыс. км, и теперь за них отвечают облгосадминистрации. Ведомство отвечает только за остальные 46,9 тыс. км.

За чей счет ремонтируют дороги

Дорожники ремонтируют трассы за счет Дорожного фонда, а он наполняется из акцизного сбора, ввозной пошлины на нефтепродукты, импортные машины и шины. Пока в фонд поступает половина этих налогов. С 2019 года на трассы направят 75%, в 2020 году – 100% средств. Для сравнения, в этом году в фонде будет 33 млрд гривен, а в 2020 – 75,9 млрд грн.

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60% средств из Фонда идет на дороги государственного значения, за которые отвечает "Укравтодор". 35% – на трассы местного значения. Местные власти сами решают, какие дороги лучше отремонтировать в первую очередь. Еще 5% из Фонда идут на финансирование мер безопасности на дорогах.