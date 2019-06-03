Сделать стартовой
26,85
29,95
УКР
Главная Больше  Новости экономики Больше  Новости транспорта

"Туалетам в метро быть": в Украине вводят новые строительные нормы

3 июня, 17:07

Чиновник объяснил, где будут размещаться общественные уборные в метрополитене

Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Новые государственные строительные нормы (ГСН), которые вступят в силу с 1 сентября 2019 года, предусматривают проектирование общественных туалетов в метрополитене. Об этом сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и ЖКХ Лев Парцхаладзе.

"Туалетам в метро быть! Уже с 1 сентября при проектировании новых станций метро или при проведении их реконструкции должны обязательно предусматриваться туалеты для пассажиров. Они должны располагаться на входе или выходе из станций. Это оптимальное размещение, которое с технической точки зрения возможно делать у нас, и это будет удобно для людей", - написал Парцхаладзе на своей странице в Facebook.

Чиновник уточнил, что таке санузлы должны быть доступными для всех групп населения и учитывать потребности людей с инвалидностью и других маломобильных групп.

Парцхаладзе также объяснил, что в сложных условиях при реконструкции станции возможно устраивать санузлы в совмещенных подземных переходах или рядом со станцией на поверхности земли.

Он напомнил, что во многих странах Европы, в частности, Франции, Великобритании и Австрии – это нормальная практика.

"Общественные туалеты при входе на станциях там есть. Поэтому мы учли мнение общественности, ведь вокруг этого вопроса было всегда много обсуждений. Тем более что в Украине тоже есть удачные примеры такого внедрения, например, харьковское метро", – подчеркнул чиновник.

Напомним, также в общественных зданиях Украины разрешили подземные многоуровневые паркинги. По мнению Парцхаладзе, это решит проблему недостатка паркомест возле крупных общественных заведений.

В Минрегионе также анонсировали, что в Украине разрешат парковки на кровлях общественных зданий и сооружений. Речь идет о тех крышах, которые уже приспособлены для хозяйственного использования.


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег метро, туалеты, Парцхаладзе, Лев Парцхаладзе, общественные туалеты, строительные нормы, ГСН

Вы сейчас просматриваете новость " "Туалетам в метро быть": в Украине вводят новые строительные нормы". Другие Новости транспорта смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Киевляне возмутились затянувшимся ремонтом перехода возле станции метро

Сегодня, 11:23

Вход в переход к станции "Осокорки" перекрыт уже больше месяца

ФОТОФАКТ. В метро Киева запустили еще один поезд-мурал

Сегодня, 10:17

Это первый поезд метро, полностью расписанный украинскими художниками

Киевское метро без жетонов: как можно будет ездить в подземке

31 мая, 08:54

Жетоны спишут и переработают как вторсырье

Каких перемен ждать от первого месяца лета: подорожание загранпаспортов и проверки "прописки"

31 мая, 07:19

Добавятся авиарейсы, заработают закон о языке и новые стройнормы

Что мужчинам нельзя знать о женщинах

Секреты чистоты в доме: 7 правил, которые нельзя нарушать

Как бы выглядели звезды 20 века в роли современных див Instagram

Германия вернула Украине грамоту Петра І

В Раду проходят шесть партий, лидирует "Слуга народа" – опрос

Тетерук: Заявления Шуфрича по Турчинову - попытка выслужиться

«Если он готов, то мы предоставим доказательства»

Дзюба: «Ракицкий сидел и смотрел дебаты Порошенко и Зеленского»

5 мифов об уходе за зубами

Маленькая квартира с невероятным дизайном: больше пространства

Что нужно делать с фотографиями умерших: это важно знать

Киньте аспирин в стиральную машину: эффект удивит всерьез

Во сколько обойдется обед украинца этим летом: все о ценах на продукты

Вчера, 07:55

Продолжаем следить, как меняется стоимость традиционной украинской трапезы, в которую входят все основные продукты питания

"Проєкт", "катедра", "членкиня": все что нужно знать о новом украинском правописании

Вчера, 07:38

Ввели феминитивы, стало меньше дефисов, но больше вариантов

Хрущевки снова хотят снести и перестроить: 100% согласия жильцов уже не требуется

Вчера, 07:19

Для переселения согласия всех жильцов дома не будет нужно

Что ждет украинцев в июне: новые правила снятия налички в банках и ограничения на дорогах

1 июня, 07:38

В июне украинцы получат два дополнительных выходных дня

​Почему время бежит быстрее, когда вы становитесь старше?

Несколько хитростей, чтобы дома было меньше пыли

Главную женскую роль в фильме о Фантомасе сыграла украинка
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь