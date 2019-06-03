"Туалетам в метро быть": в Украине вводят новые строительные нормы

Чиновник объяснил, где будут размещаться общественные уборные в метрополитене

Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Новые государственные строительные нормы (ГСН), которые вступят в силу с 1 сентября 2019 года, предусматривают проектирование общественных туалетов в метрополитене. Об этом сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и ЖКХ Лев Парцхаладзе.

"Туалетам в метро быть! Уже с 1 сентября при проектировании новых станций метро или при проведении их реконструкции должны обязательно предусматриваться туалеты для пассажиров. Они должны располагаться на входе или выходе из станций. Это оптимальное размещение, которое с технической точки зрения возможно делать у нас, и это будет удобно для людей", - написал Парцхаладзе на своей странице в Facebook.

Чиновник уточнил, что таке санузлы должны быть доступными для всех групп населения и учитывать потребности людей с инвалидностью и других маломобильных групп.

Парцхаладзе также объяснил, что в сложных условиях при реконструкции станции возможно устраивать санузлы в совмещенных подземных переходах или рядом со станцией на поверхности земли.

Он напомнил, что во многих странах Европы, в частности, Франции, Великобритании и Австрии – это нормальная практика.

"Общественные туалеты при входе на станциях там есть. Поэтому мы учли мнение общественности, ведь вокруг этого вопроса было всегда много обсуждений. Тем более что в Украине тоже есть удачные примеры такого внедрения, например, харьковское метро", – подчеркнул чиновник.

Напомним, также в общественных зданиях Украины разрешили подземные многоуровневые паркинги. По мнению Парцхаладзе, это решит проблему недостатка паркомест возле крупных общественных заведений.

В Минрегионе также анонсировали, что в Украине разрешат парковки на кровлях общественных зданий и сооружений. Речь идет о тех крышах, которые уже приспособлены для хозяйственного использования.

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