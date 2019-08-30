Туалеты станут обязательными в украинском метро: названа дата

/ Фото: Александр Яремчук, Сегодня

С 1 сентября 2019 года вступают в действие новые Государственные строительные нормы (ГСН) по проектированию сооружений метрополитенов. Они предусматривают обязательное обустройство туалетов для пассажиров на входе и выходе из станций при новом строительстве или реконструкции.

Об этом в пятницу, 30 августа, информирует пресс-служба Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины.

"Обустройство уборных для пассажиров в метро – это базовый элемент инфраструктуры, и безусловно он должен быть в современном европейском государстве… Они должны быть доступны для всех групп населения и учитывать потребности людей с инвалидностью и других маломобильных групп", – заявил замглавы Минрегиона Лев Парцхаладзе.

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Он добавил, что в сложных условиях при реконструкции станции возможно обустраивать санузлы в совмещенных подземных переходах вне путей эвакуации или рядом со станцией на поверхности.

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Новости "Сегодня" писали, что в проекте новых изменений в ГСН "Улицы и дороги населенных пунктов", в которые ранее внесли предложение о классификации улиц по функциональному назначению, появился пункт, предоставляющий возможность устраивать наземные пешеходные переходы с "косой зеброй" под углом к тротуару до 70 градусов.

В Украине также разрешат размещение парковок на кровлях общественных зданий и сооружений. Речь идет о тех крышах, которые уже приспособлены для хозяйственного использования.

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