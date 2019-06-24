Турки и украинцы строят первую цементно-бетонную трассу в Украине

Украина может вернуть себе статус великой транзитной артерии

Хрупкий, как стекло. Асфальт, который положили на одной из улиц Черкасс, просел под колесами легковушки и рассыпался после ремонта. А на Закарпатье мужчины рыбачили в глубокой выбоине. Но самое интересное – на трассе Кропивницкий – Николаев. Водители хотели протестовать из-за ямы на дороге, но застряли в траншеях.

75 млрд гривен из Дорожного фонда хотят выделить в следующем году. Это на треть больше, чем сейчас.

Но вопрос скорее не в деньгах, а в качестве восстановления старых путей, и строительстве новых. Кстати, сейчас на Полтавщине полным ходом идет реконструкция автодороги "Днепр – Решетиловка". Это должна быть бетонка. 37 километров. Первая цементно-бетонная трасса не военного назначения в Украине. Кладут турки и украинцы. Гарантирует ли это качество?

Дорога вышла из берегов. Такие отзывы водителей можно почитать в социальных сетях о печально известном въезде в Полтаву. И ничего удивительного. Дорогу не ремонтировали более 15 лет. Но, похоже, в этом году лед тронулся. И ремонтные работы начались.

Было бы странно, если бы и в этом году руководство Полтавской области не взялось за ремонт дороги местного значения. Ведь субвенций из госбюджета на дороги Полтавщины выделили на 400 млн грн. По всей стране суммарно для каждой области выделено 14 с половиной миллиардов гривен.

А как с дорогами в других областях? Разобраться в этом поможет Константин. Его работа связана с частыми поездками по городам Украины.

"Есть куски дороги, которые в сплошных ямах. Есть уски дороги, которые уже сделаны. Причем сделаны не так, как у нас делали раньше, просто ямы залатали асфальтом, а сделан совершенно новый асфальт", – делится автомобилист.

Дорогой с ямами никого в Украине не удивишь. Разве что новыми дорогами.

Одну из таких можно заметить в Полтавской области. На трассе, которую начали ремонтировать еще в 2010, кипит работа.

"Дорога международного значения Киев-Харьков-Довжанский, которая соединяет столицу с городом Харьков и далее – в зону боевых действий. К 2012 году был сделан правый проезд этой дороги, а левый, где дорога частично была, был разобран для того, чтобы обустроить другие слои. Но, в связи с отсутствием финансирования, работы были приостановлены", – говорит Анатолий Мягкохлеб, заместитель начальника службы автомобильных дорог в Полтавской области.

К концу года дорогу обещают полностью отремонтировать. Но не будут ли украинцы наблюдать после зимнего сезона картину, когда вместе со снегом сойдет асфальт?

"Согласно всем требованиям гарантийный срок – 10 лет на покрытие. Со снегом этот асфальт не уйдет точно, а вот с перегрузом все-таки стоит побороться", – говорит Алексей Карасев, руководитель проекта реконструкции автодороги Киев-Харьков.

"Если вдруг подрядчик не выполнил технологии, сделал какие-то ошибки технологические, он должен за свой счет в течение 10 лет устранить указанные ошибки", – объясняет Артем Безуглый, директор Государственного дорожного научно-исследовательского института.

Глава "Укравтодора" уверяет: за последние два года удалось осуществить две ключевых реформы в области – это создание дорожного фонда и децентрализация по управлению дорожным хозяйством. С 1 января 2018 за дороги местного значения отвечают губернаторы, за трассы государственного значения – "Укравтодор".

"Сеть дорог местного и государственного значения – это в целом 170 тысяч километров дорог. Из них 50 тысяч - это наши дороги государственного значения. И когда я 2,5 года пришел в "Укравтодор", от своих друзей из Всемирного Банка мы получили отчет экспертов – 95% всех дорог в Украине было в критическом состоянии. Сейчас мы подошли к уровню где-то 90%", – отмечает Славомир Новак, и. о. председателя Государственного агентства автомобильных дорог Украины.

Активизировались с весны работы по строительству новой бетонной трассы "Днепр-Решетиловка". Дорога национального значения была построена еще в середине прошлого века. Сейчас старая асфальтовая дорога превращается в современную 4-полосную цементо-бетонную магистраль.

"В сутки можно заливать один километр такой дороги. В зимнее время бетон будет сжиматься, а в летнее время он расширяется. И так как мы знаем это, то мы через каждые 75 метров ставим деформационные швы до 3 см, чтобы бетон мог расширяться и сжиматься. И также каждые 4 метра мы ставим деформационные швы, где мы ставим арматуру и анкеры, чтоб держать дорожное полотно", – рассказывает Джандан Тюмер, руководитель проекта реконструкции автодороги "Днепр-Решетиловка".

Новая дорога укладывается в четыре слоя, общая высота дороги составляет метр и 4 сантиметра. Выравнивание верхнего слоя – почти ювелирная ручная работа.

Качество бетона проверяется как на заводе, расположенном в нескольких километрах от места строительства, так и непосредственно перед укладкой.

Сейчас движение уже открыто на участке в 15 км. Общая стоимость дороги – около 12 млрд гривен бюджетных средств.

На этом участке работы выполняет турецкая компания. Но половина рабочих – украинцы.

"Бетон всегда немножко дороже, но он более долговечен. То есть мы приняли решение, что в рамках коридора go highway от Умани на юг будем эту дорогу проектировать, а затем ремонтировать. Со следующего года будем начинать капремонт этой дороги также в бетоне. Но мы реализуем и другие бетонные проекты. В том числе – обход Житомира, "Николаев-Кропивницкий" в пределах Николаевской области начинаем строительство", – говорит Новак.

Кроме средств из дорожного фонда "Укравтодор" ищет и другие источники финансирования для ремонта и строительства новых дорог. В том числе международных финансовых организаций.

"Сейчас в Киевской области начинаем капитальный ремонт, реконструкцию дороги М01 "Киев-Чернигов", средства МФО (международных финансовых орагинзаций – ред.). Там стоимость 140 млн долларов. То есть сразу можно посчитать, что это – большой объем финансирования", – отмечает Новак.

"Раньше это был так называемый аварийный ремонт. Когда ямы просто закатывали в асфальт. И через год эти ямы снова появились. И каждый год делали то же самое. Сейчас я смотрю, что подход изменился. Просто с нуля делают большие куски дороги – по несколько километров, по несколько десятков километров", – делится автомобилист Константин.

"За последние 2-3 года, после создания Дорожного фонда и после реформы децентрализации значительно активизировались ремонтно-строительные работы. Я в отрасли работаю уже 15 лет, и такие темпы на площадках строительных я вижу наверное впервые за свою практику", – отмечает Безуглый.

Если темпы и ремонта, строительства, и финансирования сохранятся – Украина может вернуть себе статус великой транзитной артерии. А пока из-за низкого качества полотна, а следовательно низкой скорости и риска аварий, перевозчики избегают использование украинских дорог для транзита грузов между Европой и Азией.

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман показал, как трасса Днепр – Решетиловка превращается в бетонную дорогу.

Как сообщал ранее премьер-министр Владимир Гройсман, Кабинет министров Украины утвердил бюджет на ремонт дорог в 2019 году.

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