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Туркомпания Join UP! сообщила о задержке 11 рейсов из Украины на Кипр, в Турцию, Египет и обратно

31 мая, 22:07

На срок до 13 часов пострадали туристы из Киева, Запорожья, Херсона и Кривого Рога

Фото: Pixabay

Туристическая компания Join UP!, одна из крупнейших на рынке, в пятницу сообщила о задержке в этот день и в ночь на субботу 11 рейсов из Украины на Кипр, в Турцию, Египет и обратно.

Согласно релизу компании от переносов на срок до 13 часов пострадали туристы из Киева, Запорожья, Херсона и Кривого Рога.

Join UP! уточнила, что в 9 случаях рейсов на самолетах авиакомпании "Буковина" задержки связаны с техническими причинами, а в двух на самолетах авиакомпании SkyUp – с производственными.

Напомним, в ноябре прошлого года сотни украинских туристов снова застряли на курорте в Египте. Туристическая компания обещает, что до конца дня все туристы вылетят на Родину. О причинах задержки рейса в Join Up заявили, что это не входит в их компетенцию и нужно обращаться к перевозчику.

А в июле прошлого года туристы из-за отмены или задержки авиарейсов не могли попасть в оплаченные туры или вернуться с отдыха домой. Во многом ситуации были похожи: пассажирам сообщали о переносе рейса на пару часов, позже – еще на несколько, а потом оставляли без информации о том, когда прибудет долгожданный самолет. В итоге люди часами сидели в аэропортах, ожидая вылета, а задержки перелетов тянулись от шести часов до трех суток, как это было в Тунисе.

Мы собрали истории туристов, которые оказались заложниками непростых ситуаций как в аэропортах за границей, так и в Киеве.

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Тег Египет, Кипр, самолеты, задержка, рейсы, SkyUp, Join UP

Вы сейчас просматриваете новость " Туркомпания Join UP! сообщила о задержке 11 рейсов из Украины на Кипр, в Турцию, Египет и обратно". Другие Новости транспорта смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Интерфакс-Украина

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