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Турсезон будет: стало известно, когда Греция откроет воздушные границы

21 мая, 12:38

Ксения Капустинская

Путешественников хотят пускать в страну без проверки на коронавирус

Пока что из-за карантина мировой туризм стоит на паузе. Но многие государства уже начали планировать открытие туристических сезонов. Так, с 1 июля туристам будет разрешено въезжать в Грецию без прохождения теста на коронавирус и требования самоизоляции. Об этом заявили министр туризма Греции Харис Теохарис, передает Ekathimerini.

При этом, по словам греческого чиновника, министерство здравоохранения будет проводить выборочные тесты, "когда это потребуется".

Слова Теохариса подтверждаются планом выхода Греции из карантина, который обнародовал премьер-министр страны Кириакос Мицотакис. Согласно этому плану, с 15 июня откроется авиасообщение с международным аэропортом "Афины", а все остальные аэропорты страны заработают именно с 1 июля.

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Как известно, Греция является одним из самых популярных европейских направлений для отдыха украинских туристов. В этот список также входят наиболее популярные среди украинцев направления – Италия, Испания и Хорватия.

Сайт "Сегодня" ранее уже рассказывал когда можно покупать авиабилеты в Италию. Подробнее об этом узнавайте из интервью с послом Украины в Италии Евгением Перелыгиным:

Посол Украины в Италии Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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