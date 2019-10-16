У экспресса Киев – аэропорт "Борисполь" появится новый украинский поезд

До конца 2019 года по маршруту – от железнодорожного вокзала в Киеве до международного аэропорта "Борисполь (Kyiv Boryspil Express)" будет запущен новый поезд украинского производства. Об этом сообщил председатель правления "Укрзализныци" (УЗ) Евгений Кравцов.

Он отметил, что частота курсирования Kyiv Boryspil Express сейчас ниже, чем хотелось бы, а потому ее будут увеличивать. Также Кравцов отметил, что в час пик в вагонах достаточно плотно.

"До конца года мы запустим на этом маршруте новый поезд украинского производства. Это плюс дополнительные рейсы и увеличение пассажиропотока. Сейчас – это более 3 тысяч пассажиров в сутки", – написал Кравцов на своей странице в Facebook.

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При этом глава УЗ подчеркнул, что экспресс пользуются популярностью и в целом удобен для пассажиров.

"Кто бы что ни говорил, а проект Kyiv Boryspil Express – сверхпопулярный. Сейчас как раз еду в Киев из командировки экспрессом. Из плюсов: навигатор показывает, что автомобилем из аэропорта в офис УЗ ехать 1,5 часа. Мосты, как всегда, в пробках. Экспресс довозит за 40 минут. Транспорт надежный, четкое расписание, чисто, стюарды молодцы", – написал Кравцов.

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Также глава УЗ опубликовал видео из своей поездки, на котором видно, что экспресс пересекает мост на Левый берег значительно быстрее, чем застрявшие в тянучке автомобили и автобусы:

Видео: facebook.com/Kravtsov.Evg

Он также сообщил, что уже практически готова остановка экспресса на станции "Выдубичи". Ее рассчитывают открыть до конца 2019 года. Ранее сообщалось, что на Выдубичах Kyiv Boryspil Express планируют соединить с метро.

Билеты на экспресс можно приобрести в киосках самообслуживания, расположенных над четырнадцатым путем на вокзале в Киеве. За наличный расчет билеты также продают две специальные кассы на Центральном и Южном вокзалах. В "Борисполе" билеты можно приобрести в кассах и терминалах на входе на железнодорожную платформу. На станции "Дарница" билеты можно приобрести в кассе № 2. Стоимость билета – 80 грн.

Как известно ранее у Kyiv Boryspil Express появились сдвоенные рейсы в пиковые часы.

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