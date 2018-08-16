У Крымского моста новые проблемы: России нужно больше денег

Работы по обеспечению транспортной безопасности Керченского моста, из-за которого ЕС усилил санкции против России, затягиваются. Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на российские СМИ.

Отмечается, что завершение этих работ со стороны оккупированной Россией Керчи перенесено на начало декабря-2018 года. Ранее сдачу проекта стоимостью 228 миллиардов рублей уже переносили с 30 апреля на 30 сентября.

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Работы предусматривают строительство стационарных инспекционно-досмотровых комплексов для осмотра грузовиков.

"Теперь, чтобы начать движение грузовиков по мосту с 1 октября, оккупантам придется потратить не менее 50 миллионов рублей (около 20,4 млн гривен. – Ред.) на развертывание мобильный досмотровых комплексов. Это, по словам экспертов, серьезно ограничит грузопотоки", – сообщает издание.

Напомним, автодорожную часть Крымского моста открыли 15 мая. Во время открытия президент РФ Владимир Путин проехался по мосту на КамАЗе:

Открытие моста планировали на март 2018 года, затем перенесли на апрель, после этого планировали открыть автомобильный переход к 9 мая – приурочив к приезду Путина. Крымский мост соединил Керченский полуостров (Крым) с Таманским полуостровом (Краснодарский край, РФ), а "необходимость" в его строительстве возникла после аннексии Крыма Россией в 2014 году.

Украина оспорила незаконное строительство моста в суде. В Верховной Раде при этом сообщили, что Международный суд к концу 2018 года возьмется за Керченский мост. Также Европейский Союз расширил санкционный список, связанный с аннексией Крыма Россией, а также строительством моста через Керченский пролив.