Uber запустит воздушное такси в Австралии

Воздушные такси, согласно задумке, будут иметь систему вертикального взлета и посадки

Фото: Reuters

В мае стало известно, что Uber запускает водное такси в Австралии. Теперь же, в июне, австралийская телерадиокорпорация ABC заявила, что американская компания также планирует внедрить в Австралии службу воздушного такси.

Сервис, получивший название Uber Air, начнет в ближайшие годы действовать и в американских городах Даллас (штат Техас) и Лос-Анджелес (штат Калифорния). Воздушные такси, согласно задумке, будут представлять собой транспортные средства с системой вертикального взлета и посадки. Они смогут подниматься в воздух при помощи винтов.

Как отмечает ABC, начало коммерческих перевозок с помощью Uber Air в австралийском Мельбурне запланировано на 2023 год. При этом первые экспериментальные полеты могут быть начаты в тестовом режиме уже в 2020 году.

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"Австралийское правительство решило прогрессивно подойти к каршерингу и транспортным технологиям будущего", — приводит телеканал слова Сьюзан Андерсон, регионального менеджера Uber в Австралии.

По ее словам, такой подход с учетом географического расположения Мельбурна и рядом демографических факторов делает его "идеальным городом" для запуска сервиса Uber Air.

Напомним, стоимость поездки на водном такси Uber для двоих составит 3 тысячи долларов.

Тем временем, японцы вложили миллиард долларов в беспилотное такси от Uber.

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