Удар от COVID-19: европейский лоукостер урезает зарплаты и сокращает сотрудников

Вознаграждения за работу уменьшат не только руководству, но и рядовым сотрудникам компании

Авиакомпании продолжают страдать из-за пандемии коронавируса, последствия которой сказались на правилах въезда в страны. Венгерский лоукостер Wizz Air вынужден сократить тысячу сотрудников – это 19% от общего количества персонала.

Кроме того, Wizz Air заявил о намерении в новом финансовом году на 22% сократить вознаграждения гендиректору, членам совета директоров и всем топ-менеджерам. Не обойдет уменьшение зарплат и пилотов, бортпроводников, а также офисного персонала – ожидается, что их вознаграждения уменьшатся в среднем на 14%.

Wizz Air отмечает, что в марте 2020 года объем перевозок сократился на 34%. В настоящее время компания эксплуатирует только 3% своей производительности, которая была до COVID-19. Согласно прогнозам авиаперевозчика, прибыль Wizz Air за 2020 фингод составит 270-280 млн евро, что ниже прогнозированной ранее на 70-80 млн евро.

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Этот авиаперевозчик не единственный пострадавший из-за коронавирусного кризиса. Например, немецкая Lufthansa теряет миллион евро каждый час. В связи с пандемией пассажиропоток авиакомпании сократился с 350 тысяч человек в день до менее чем 3 тысяч.

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Только в воздушном пространстве Украины за третью неделю марта-2020 количество полетов рухнуло на 96%. Как считает авиаэксперт Александр Ланецкий, после пандемии COVID-19, заставившей многие страны мира закрыть свои границы, авиарынок будет совсем иным. Большинство авиакомпаний не переживут кризис, и, вероятно, дешевых билетов тоже не останется, полагает специалист.

Также недавно министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что после инцидента с пассажирами самолетов с Бали и из Вьетнама МВД не даст больше согласия ни на один авиационный чартер:

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