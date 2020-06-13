Украина 15 июня запускает международное авиасообщение. Однако путешественники не смогут улететь. Большинство стран оставляет ограничения для въезда.

Куда и на каких условиях могут въехать украинцы, разбирался сайт "Сегодня".

На каких условиях украинцы могут попасть в Европу

Страны Европы останутся закрыты для большинства украинцев до июля. Еврокомиссия 11 июня приняла механизм, который регулирует допуск на территорию стран ЕС и Шенгенской зоны граждан третьих государств. Запрет на туристические поездки иностранцев, который должен был завершиться 15 июня, продлен до 30 июня.

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Пока украинцы могут въехать в страны Европы, если:

имеют близкого родственника, который является гражданином страны;

имеют разрешение на проживание или работу;

едут на сезонную работу и могут подтвердить это документом.

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Такие же правила остаются в Грузии, Армении, Азербайджане, Молдове.

Есть несколько стран, которые не закрывали границу и авиасообщение.

Беларусь разрешает иностранцам въезжать, но нужно провести 14 дней на самоизоляции.

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Великобритания тоже не запрещала авиаперелеты. Перед поездкой надо заполнить онлайн форму, указать контактные данные и место самоизоляции. По прибытию нужно самоизолироваться на 14 дней. За нарушение обсервации штраф 1000 фунтов стерлингов (более 33 тыс. грн).

Ирландия – по прибытию нужно заполнить специальную форму с контактными данными и провести 14 дней на самоизоляции.

Германия запрета на перелеты не вводила. Однако есть ограничения для граждан некоторых стран. Так, в страну могут попасть только граждане ЕС, члены семьи гражданина Германии, работники местных предприятий. По приезду – 14 дней самоизоляции. За нарушение карантина – штраф до 25 тыс. евро.

В Чехию могут попасть украинцы с визой D или если есть разрешение на проживание в странах ЕС. Для путешественников страна закрыта.

Для туристов страны начнут открывать границы с 1 июля. Пока Украина договорилась с Грузией и Турцией о возобновлении авиасообщения со следующего месяца. В Министерстве иностранных дел Украины сообщают, что переговоры также идут с Азербайджаном, Болгарией, Кипром и Грецией.

С кем Украина откроет авиасообщение

Украина собирается возобновить международное сообщение с 15 июня. Скорее всего, это будут страны, которые и не запрещали перелеты.

"Когда Украина снимет ограничение, то появится возможность летать в страны, которые не вводили запреты на перелеты. Например, это Великобритания. Озвучивались планы возобновления полетов с Германией, пока идут переговоры. И активно пытаются восстановить авиасообщение Турция, Египет. Но, скорее всего, они не будут в первом этапе", – говорит авиаэксперт Богдан Долинце.

Украинские и иностранные авиакомпании с 15 июня заявили о готовности начать международные рейсы из Украины в Австрию, Израиль, Латвию, Нидерланды, Германию, Швейцарию, Польшу, Венгрию, Португалию, Данию, Грецию, Литву, Словакию, Эстонию и Великобританию, прокомментировали сайту "Сегодня" в Государственной авиационной службе Украины.

"В то же время, заявка на выполнение полета не гарантирует выполнение рейса. Перечень стран, в которые будет восстановлено международное авиасообщение будет зависеть от снятия ограничений на выполнение полетов другими странами мира", – отметили в Госавиаслужбе.

Известно, что Минздрав создает "красный" и "зеленый" список стран. "Красная" зона — это страны, из которых будут прибывать туристы или другие граждане, где эпидситуация хуже, чем в Украине. "Зеленая" зона — это страны, где ситуация такая же или лучше.

Из "красной" зоны пассажиры будут направляться на самоизоляцию на 14 дней после пересечения границы. Прибывшие из "зеленой" зоны смогут не проходить самоизоляцию. В обоих случаях обязательным условием будет наличие медицинской страховки, заявил министр здравоохранения Максим Степанов на пресс-брифинге 10 июня.

По словам главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко, страны ЕС восстановят авиасообщение с другими государствами с 1 июля. Однако при условии, что страна, из которой прилетает пассажир, будет соответствовать эпидемиологическим критериям.

"Указанные критерии еще не утверждены на уровне ЕС. Но то, что мы знаем в сотрудничестве с нашими дипломатами: рассматривается показатель 40 активных случаев на 100 тысяч населения. Сегодня в Украине такой показатель составляет 33 на 100 тысяч населения. То есть Украина попадет, если Евросоюз примет норму в 40 на 100 тысяч населения", – рассказал Ляшко.

Но факт, что аэропорты в Черновцах и Киеве попали список Европейского агентства авиационной безопасности как аэропорты с высоким риском передачи коронавирусной инфекции, может влиять на решение стран открывать авиасообщение с Украиной или нет.

Правительство 12 июня открыло пункты пропуска в аэропортах и разрешили въезд для иностранцев. В страну могут попасть иностранцы, не являющихся гражданами стран со значительным распространением COVID-19 и не находились на территории таких государств в течение последних 14 дней.

По словам министра инфраструктуры Владислава Криклия, с 15 июня украинцев готовы принимать Албания и США без ограничений на границе. Британия с соблюдением карантина на 14 дней. Турция – без ограничений на границе, но с тестированием по прибытию. С 27 июня Тунис разрешит авиасообщение с Украиной с необходимостью пройти тестирование по прибытию.

Рост заболеваемости может оставить украинцев без путешествий

Есть страны, которые запретили уже въезд гражданам Украины. Это связано с высокими показателями заболеваемости в стране. Например, Латвия запретила полеты в страны, где заболеваемость превышает 25 человек на 100 тыс. населения. В Украине этот показатель составляет 33 человека на 100 тыс. населения. Такой же критерий приняла Черногория, которая открыла границу для 100 стран, и Украины в этом списке нет.

Новый порядок Еврокомиссии об открытии границ для третьих стран предусматривает постоянное обновление "зеленого списка" третьих стран. В него будут включать государства, в которых уровень заболеваемости меньше или находится на уровне, как в среднем в ЕС.

"Если мы говорим о полетах из Украины в ЕС, то в Европе рассматривают разные даты возобновления полетов. Решение по Украине, скорее всего, будет приниматься дополнительно, на основании данных о распространении коронавируса. Как мы видим, страны Европы не доверяют данным, которые публикуют в Восточной Европе. Это еще объясняется и тем, что аэропорты в Киеве и Черновцах отнесены к аэропортам с повышенным риском распространения коронавируса. Эти факторы будут учитываться при принятии решения", – говорит Богдан Долинце.

В порядке Еврокомиссии говорится, что основными критериями для открытия границы будут:

число новых инфекций на 100 000 населения;

тенденция к росту заболеваемости;

общая работа страны с COVID-19 с учетом информации о тестировании, наблюдении за больными, отслеживании контактов, сдерживании вируса, лечении и отчетность.

Стоит ли уже покупать авиабилет

Некоторые авиакомпании уже открыли продажу билетов из Украины на 15-17 июня в Польшу, Германию, Великобританию, Венгрию, Латвию и другие страны, которые еще не подтвердили возобновление авиасообщения с Украиной. При этом авиакомпании не указывают, что перелетом, например, из киевского аэропорта "Борисполь" в Амстердам могут воспользоваться граждане ЕС и украинцы с правом на проживания в Нидерландах, а не все желающие.

Такая ситуация уже была в апреле, когда авиаперевозчики начали продавать билеты на май, до того, как правительства приняли решение о продлении карантина. На самом деле, риск, что перелеты не запустят, сохраняется и сейчас, уверен Долинце.

"Компании сами не знают, будут ли полеты, и власти не дают четкого сигнала, в какие страны возобновят авиасообщение. Но и авиакомпании не могут открыть продажу билетов за короткий период. Чтобы продать все места в самолете нужен месяц. Поэтому авиакомпании пытаются продавать билеты преждевременно. Вместе с тем, они изучают спрос на направления. Ну и конечно, сейчас авиакомпании нуждаются в финансах и если они видят возможность продать билеты, то делают это. А если полет отменяется, то деньги не возвращают, а предлагают пассажиру перенести билет на другую дату или меняют на сертификаты, который можно использовать в течении года", – говорит Долинце.

Напомним, Украина на прошлой неделе возобновила внутреннее авиасообщение. 5 июня из аэропорта "Борисполь" отправились два авиарейса – в Днепр и Одессу. При этом, на въезде в аэропорт расположен контрольно-пропускной пункт Национальной полиции, на котором полицейские проводят температурный скрининг.

Вместе с тем столичный аэропорт "Киев" обещает возобновить свою работу с 16 июня. На сайте аэропорта отмечается, что уже несколько авиакомпаний объявили о запуске маршрутной сетки как внутри Украины, так и в страны ЕС.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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