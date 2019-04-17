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Украина активно ремонтирует дороги и готовится к участию в "Новом шелковом пути" – Гройсман

Сегодня, 14:36

Премьер-министр отчитался об улучшении ситуации с инфраструктурой

Ремонт дороги в Днепре
Ремонт дороги в Днепре. Фото: М. Журавель, Сегодня

За три года в Украине построено 6800 километров дорог, ремонт которых теперь можно отслеживать онлайн. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман на заседании правительства сегодня, 17 апреля. 

При этом глава правительства согласился, что состояние дорог и транспортной инфраструктуры в целом оставляет желать лучшего. Впрочем, по словам Гройсмана, каждый год ситуация исправляется – создан Дорожный фонд, восстановлено более шести тысяч километров дорог.

"Когда инфраструктура используется конкурентно и эффективно, мы растем. Мы можем и будем играть ключевую роль в реализации проекта "Новый шелковый путь" из Европы в Азию", – заверил премьер-министр.

Напомним, также Гройсман заявил, что аэропорты Украины побили исторический рекорд по пассажиропотоку. При этом, по его словам, в четыре раза выросло количество маршрутов, которые обслуживают лоукостеры.

Ранее "Сегодня" выяснили, сколько каждый украинец отдает на ремонт дорог. Кроме того, эксперты рассказали, как добиться компенсации, если авто повреждено из-за плохих дорог: 


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Тег инфраструктура, ремонт дорог, Гройсман, Владимир Гройсман, Шелковый путь, дорожный фонд

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Источник:

Сегодня

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