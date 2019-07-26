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Украина и ЕС готовятся к соглашению об "открытом небе": названы сроки

26 июля, 13:03

Мингарелли напомнил о причинах задержки с заключением договора

Фото: Pixabay

Украина и Евросоюз могут подписать Соглашение об общем авиационном пространстве до конца 2019 года, если Великобритания в октябре выйдет из ЕС. Об этом заявил посол ЕС в Украине Хюг Мингарелли в интервью "Европейской правде".

"Мои коллеги в Брюсселе говорят, что сразу, как только состоится Brexit, препятствия для подписания этого соглашения будут сняты", – сказал Мингарелли.

Он напомнил, что подписание было заблокировано из-за спора Испании и Великобритании о статусе Гибралтара.

"Поэтому когда Великобритания выйдет из Евросоюза – этого спора внутри ЕС уже не будет. А значит, я надеюсь, что уже до конца этого года это произойдет", – отметил посол.

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Ранее министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявлял, что рассчитывает на подписание соглашения об "открытом небе" с Европейским Союзом на следующий день после Brexit. После подписания соглашение еще должно пройти процесс ратификации, поэтому в случае подписания документ вступит в силу в 2020 году.

К слову, в прошлом году США заморозили сотрудничество с Россией по Договору об открытом небе:

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Тег ЕС, Украина, авиа, соглашение, открытое небо, Brexit, Мингарелли

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