Украина и ЕС готовятся к соглашению об "открытом небе": названы сроки
Мингарелли напомнил о причинах задержки с заключением договора
Украина и Евросоюз могут подписать Соглашение об общем авиационном пространстве до конца 2019 года, если Великобритания в октябре выйдет из ЕС. Об этом заявил посол ЕС в Украине Хюг Мингарелли в интервью "Европейской правде".
"Мои коллеги в Брюсселе говорят, что сразу, как только состоится Brexit, препятствия для подписания этого соглашения будут сняты", – сказал Мингарелли.
Он напомнил, что подписание было заблокировано из-за спора Испании и Великобритании о статусе Гибралтара.
"Поэтому когда Великобритания выйдет из Евросоюза – этого спора внутри ЕС уже не будет. А значит, я надеюсь, что уже до конца этого года это произойдет", – отметил посол.
Ранее министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявлял, что рассчитывает на подписание соглашения об "открытом небе" с Европейским Союзом на следующий день после Brexit. После подписания соглашение еще должно пройти процесс ратификации, поэтому в случае подписания документ вступит в силу в 2020 году.
К слову, в прошлом году США заморозили сотрудничество с Россией по Договору об открытом небе:
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