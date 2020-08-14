Українська
$ 27,41
32,42
  1. Новости экономики
  2. Новости транспорта

Украина и Казахстан восстанавливают авиасообщение: стала известна дата

14 августа, 15:53

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

О возобновлении полетов договорились профильные министерства обеих стран

Несмотря на то, что количество заражений коронавирусом бьет рекорды, Украина и Казахстан с 17 августа возобновят авиасообщение. Как этом сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины, речь об этом идет в официальном письме, направленном ведомством в Государственную авиационную службу Украины.

Реклама

"В соответствии с протоколом заседания межведомственной комиссии по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории Республики Казахстан от 11 августа 2020 года, с учетом рекомендаций Министерства здравоохранения Республики Казахстан, Министерство индустрии и инфраструктурного развития Казахстана приняло решение возобновить с 17 августа 2020 года международные авиарейсы с Украиной", – говорится в сообщении.

Читайте также: Крупный европейский лоукостер нацелился на полеты в Украину

В украинском ведомстве в свою очередь заявили, что тоже готовы возобновить полеты между странами.

В тренде
Заробитчан высылают в Украину: эстонские фермеры – против и судятся с властями

Напомним, с 7 августа в Украине ввели авиационный сбор для пассажиров. Это предусмотрено законом о внесении изменений в Воздушный кодекс, который вступил в силу. С каждого пассажира, который летит в пределах Украины, теперь взимается государственная пошлина в размере 0,5 доллара. На международных рейсах сумма составляет 2 доллара.

Реклама

Как известно, правительство приняло решение о возобновлении работы пунктов пропуска и пунктов контроля в аэропортах Украины 12 июня.

А о том, каким будет туризм после карантина, смотрите в сюжете новостей "Сегодня":

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Казахстан полеты Украина авиа авиарейсы авиасообщение

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

С авиапассажиров в Украине начали брать деньги за вылет
С авиапассажиров в Украине начали брать деньги за вылетТранспорт
Из Украины в Турцию будет летать новый рейс: лоукостер раскрыл даты и цены
Из Украины в Турцию будет летать новый рейс: лоукостер раскрыл даты и ценыТранспорт
Лоукостеру Ryanair грозит запрет на полеты в Италию
Лоукостеру Ryanair грозит запрет на полеты в ИталиюТранспорт
Украина ездит на белорусском дизеле: в случае забастовок будет дефицит
Украина ездит на белорусском дизеле: в случае забастовок будет дефицитЭкономика
Крупный европейский лоукостер нацелился на полеты в Украину
Крупный европейский лоукостер нацелился на полеты в УкраинуТранспорт
"Укравтодор" представил проект новой окружной Киева за 85 млрд гривен: где пройдет трассаТранспорт

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять