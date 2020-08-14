Украина и Казахстан восстанавливают авиасообщение: стала известна дата

Несмотря на то, что количество заражений коронавирусом бьет рекорды, Украина и Казахстан с 17 августа возобновят авиасообщение. Как этом сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины, речь об этом идет в официальном письме, направленном ведомством в Государственную авиационную службу Украины.

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"В соответствии с протоколом заседания межведомственной комиссии по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории Республики Казахстан от 11 августа 2020 года, с учетом рекомендаций Министерства здравоохранения Республики Казахстан, Министерство индустрии и инфраструктурного развития Казахстана приняло решение возобновить с 17 августа 2020 года международные авиарейсы с Украиной", – говорится в сообщении.

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В украинском ведомстве в свою очередь заявили, что тоже готовы возобновить полеты между странами.

Напомним, с 7 августа в Украине ввели авиационный сбор для пассажиров. Это предусмотрено законом о внесении изменений в Воздушный кодекс, который вступил в силу. С каждого пассажира, который летит в пределах Украины, теперь взимается государственная пошлина в размере 0,5 доллара. На международных рейсах сумма составляет 2 доллара.

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Как известно, правительство приняло решение о возобновлении работы пунктов пропуска и пунктов контроля в аэропортах Украины 12 июня.

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