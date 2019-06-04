Украина и Сербия возобновили прямое авиасообщение

Самолеты будут летать все лето и половину осени

Фото: facebook.com/airserbia.

Сербский национальный авиаперевозчик Air Serbia возобновил регулярные рейсы по маршруту Белград – Киев – Белград со 2 июня. Полеты будут осуществляться в период летней навигации - по 27 октября 2019 года.

Таким образом, Украина и Сербия возобновили прямое авиасообщение. Свой последний рейс в Украину Air Serbia выполнила 30 сентября 2016 года, объяснив прекращение полетов сезонностью. Однако на следующий летний сезон полеты в Киев не возобновились.

Рейсы в 2019 год осуществляются три раза в неделю - во вторник, четверг и воскресенье. Из Белграда (международный аэропорт "Никола Тесла Белград") самолет будет отправляться по вторникам и четвергам в 7:00 (по местному времени, 8:00 – по киевскому), в воскресенье – в 18:05 (по местному времени, 19:00 – по киевскому). Из Киева (международный аэропорт "Борисполь", терминал F) рейс будет осуществляться по вторникам и четвергам в 10:35, в воскресенье – в 21:40.

Продолжительность полета составляет 1 час 45 минут. Стоимость билета в одну сторону без багажа – от 150 долларов.

Как сообщалось, Air Serbia не единственная авиакомпания, которая запускает отдельные рейсы на время летней навигации. Так, украинская Jonika вводит летние рейсы в Грецию.

Напомним, по данным Госавиаслужбы, в 2019 году пассажиропоток в аэропортах Украины продолжил расти. Количество пассажиров, которые воспользовались услугами украинских аэропортов в январе-марте 2019 года, увеличилось на 21,8% по сравнению с аналогичным периодом 2018-го – до 4,42 млн человек.

Ранее глава Мининфраструктуры Владимир Омелян объяснил сайту "Сегодня", почему украинцы летают на старых самолетах:

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