Украина не вошла: СМИ раскрыли "зеленый список" стран для въезда в ЕС

Перечень пока не принят окончательно и может расшириться

Украина не попала в список из 14 стран, гражданам которых с 1 июля разрешат въезд в Европейский Союз (ЕС), несмотря на ожидания, что наша страна попадет в "зеленый список". Такую информацию обнародовали западные СМИ со слов европейских дипломатов. Официально перечень будет обнародован после того, как представители стран Евросоюза достигнут единства в данном вопросе, сообщает Deutsche Welle.

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Среди условно безопасных стран, по данным BBC, оказались Алжир, Австралия, Канада, Грузия, Япония, Черногория, Сербия, Марокко, Новая Зеландия, Руанда, Южная Корея, Таиланд, Тунис и Уругвай. Список могут расширить еще и Китаем, если Пекин аналогично разрешит въезд для граждан Евросоюза. Въезд для граждан США, по словам дипломатов, останется закрытым.

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Издание отмечает, что 30 июня ЕС окончательно определит критерии для того, какие страны можно считать "безопасными". Также ожидается, что список будут пересматривать каждые две недели, поэтому у украинцев будет шанс получить возможность въезда в ЕС, если ситуация с коронавирусом улучшится. Впрочем, пока в нашей стране фиксируют рост числа заразившихся.

К слову, за то, чтобы максимально расширять список, активно выступают Греция и Португалия, чья экономика сильно зависит от туризма. А Германия и Испания, например, отстаивают более осторожную позицию. Они настаивают, что границы ЕС можно открывать только для стран с низким уровнем заболеваемости и хорошей системой здравоохранения.

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Напомним, ранее Европейская комиссия рекомендовала странам ЕС открывать внешние границы не ранее 1 июля.

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