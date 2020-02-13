Украина ограничила почтовое сообщение с Китаем из-за коронавируса

Запреты на посылки и письма в КНР ввели еще девять стран мира

/ Фото: Анастасия Искрицкая

Девять стран заявили о прекращении или ограничении почтового сообщения с Китаем в связи со вспышкой коронавируса. Запрет на отправления в КНР ввела и Украина – эту информацию подтвердила "Укрпочта".

"В связи со значительным сокращением большинством авиакомпаний рейсов в Китай на неопределенный срок, прием всех видов отправлений в Китай временно приостановлен", – сообщила пресс-служба украинского почтового оператора.

Посылки и письма, которые почта приняла до 11 февраля, все же доедут до Китая, но могут задержаться в пути. Никаких ограничений на прием посылок из Поднебесной пока не вводилось, но проблемы со сроками доставки не исключены.

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"Национальная почта Китая и другие логистические партнеры, осуществляющие доставку из этой страны в Украину, не имеют никаких запретов от ВОЗ и Всемирного почтового союза на вывоз почты с территории Китая. Однако из-за значительного сокращения рейсов большинством авиакомпаний, сроки транзита почты в Украину могут быть увеличены. Просьба учесть эту информацию при планировании отправлений", – добавили в "Укрпочте".

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Как сообщает The Japan Times, несмотря на позицию ВОЗ, ограничения на поставки писем и посылок в КНР также ввели Дания, Грузия, Греция, Румыния, Сербия, Сингапур, Испания, США и Швейцария.

Напомним, ранее ВОЗ официально объяснила, можно ли заразиться коронавирусом через посылки из Китая.

О том, как распространяется вирус, читайте в онлайне сайта "Сегодня": "Украинцы заразились коронавирусом: все подробности эпидемии, онлайн-карта распространения".

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