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Украина откажется от ямочного ремонта дорог – Гройсман

Сегодня, 13:15

Премьер-министр перечислил более качественные альтернативы

Фото: twitter.com/VGroysman
Фото: twitter.com/VGroysman.

В Украине нужно  уменьшать объемы ямочного ремонта дорог и увеличивать долю капитального ремонта, ведь последний – имеет гарантию качества. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман во время проверки состояния дороги М-05 "Киев – Одесса" в Черкасской области.

Гройсман подчеркнул, что на проинспектированном участке трассы отказались от ямочного ремонта и сразу начали капитальные работы – демонтаж старого покрытия и укладки нового слоя асфальта по современным технологиям.

"И мы понимаем, что ямочный ремонт – это оперативное противоаварийное мероприятие. Именно поэтому мы больше переходим на текущий, средний и капитальный ремонты. И задача – увеличивать именно капитальные ремонты. Пройдет время, мы сломаем тенденцию [проведения ямочного ремонта]. Уже сейчас в каждой области, фактически в каждом районе ведутся дорожные работы, выходит техника", – заявил Гройсман.

Комментируя необходимость именно таких мероприятий, глава правительства напомнил, что в этом году на ремонт дорог выделено 55 млрд грн, из них 14,7 млрд грн – на дороги местного значения.

Напомним, сегодня, 23 апреля, Гройсман посещает с рабочей поездкой три области - Киевскую, Черкасскую и Винницкую, где осматривает состояние строительства и ремонта дорог. В центре внимания – участки трасс М-05 Киев – Одесса и М-12 Стрый – Тернополь – Кропивницкий – Знаменка.

Эти дороги входят в международный транспортный коридор GO Highway, который должен соединить украинские черноморские порты с польскими портами в Балтийском море. Работы по строительству этого коридора начались в 2018 году.

Всего на ремонт и строительство дорог местного и государственного значения предусмотрено более 50 млрд грн, что является рекордной суммой за все годы независимости Украины. Однако для восстановления всех автомобильных путей нужно более триллиона гривен – столько составляет доходная часть всего госбюджета бюджета, в проекте сметы на 2019 год. Кроме того, на капремонт всех украинских дорог государственного значения нужно 59 лет

Ремонтировать дороги в 2019 году начали с февраля:

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