Украина отменила ограничения почтового сообщения с Китаем

"Укрпочта" снова принимает посылки, которые отправляются в Поднебесную

Национальный почтовый оператор "Укрпочта", который ранее ограничил почтовое сообщение с Китаем из-за коронавируса, с сегодняшнего дня, 26 февраля, возобновил отправку посылок в КНР. Об этом сообщила пресс-служба компании.

"С 26 февраля возобновляется прием всех видов экспортных отправлений в Китай. Это стало возможным благодаря помощи Посольства Китайской Народной Республики в Украине. Сейчас никаких запретов со стороны Национальной почты Китая по приему посылок нет", – говорится в сообщении.

При этом почтовые отправления из Китая продолжают доставляться в Украину.

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"Национальная почта Китая и другие логистические партнеры, осуществляющие доставку в Украину, не имеют никаких запретов от ВОЗ и Всемирного почтового союза на вывоз почты с территории Китая", – напомнили в "Укрпочте".

Впрочем, почтовики предупредили, что из-за сокращения числа авиарейсов сроки доставки почты из Китая в Украину могут быть увеличены.

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Напомним, ранее ВОЗ официально объяснила, можно ли заразиться коронавирусом через посылки из Китая.

Как известно, коронавирус передается от человека к человеку и вызывает атипичную пневмонию. Ее симптомами являются повышенная температура, быстрая утомляемость и кашель с мокротой. Большинство случаев инфицирования произошло в Китае, первый – в 12-миллионном городе Ухане. Сейчас эпидемия затрагивает уже и европейские страны.

Больше о масштабах распространения инфекции в Европе и возможных последствиях коронавируса для мира и Украины в частности читайте в спецтеме "Коронавирус проник в 39 стран: все подробности эпидемии, онлайн-карта распространения" на сайте "Сегодня".

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