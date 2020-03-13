Украина полностью закрывает авиасообщение: кого не пустят в страну

В ночь с воскресенья на понедельник начнет действие запрет иностранцам на въезд в Украину

СНБО принял два ключевых решения относительно закрытия авиасообщения с другими странами из-за пандемии коронавируса.

Об этом сегодня, 13 марта, в социально-политическом ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", которое выходит в прямом эфире канала "Украина", заявил Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины

"Время серьезных шагов пришло. Тут не может быть компромиссов. Именно поэтому сегодня более пяти часов с перерывом заседал Совет национальной безопасности и обороны (СНБО – Ред.) и мы приняли ряд решений, которые не только закрывают страну. Мы также приняли решения, которые сохраняют, к примеру, экономически-промышленные связи. Т.е. , чтобы происходил транзит грузов, чтобы поддержать нашу экономику в это сложное время", – отметил он.

По словам министра было принято два ключевых решения, которые касаются конкретно закрытия.

"В ночь с воскресенья на понедельник, в полночь, начнет действие запрет иностранцам на въезд в Украину. Исключением станут иностранцы, которые имеют разрешение на временное или постоянное проживание в Украине, дипломаты, аккредитованные в Украине, а также был специально предусмотренный механизм для отдельных случаев, когда Министерство иностранных дел будет выдавать разрешение на въезд в Украину в зависимости от тех или иных обстоятельств", – рассказал Кулеба.

Еще через сутки, с понедельника на вторник, Украина закроет авиасообщение.

"Это не является каким-то уникальным украинским шагом. Словакия закрыла все три свои аэропорта, Чехия приняла максимально жесткие шаги. Из-за того, что Словакия полностью закрыла границу с Италией, у нас сейчас застряли около сотни украинцев на границе, которых мы обязательно вытащим и уже приняты соответствующие решения. Поэтому мы закроем авиасообщение", – отметил Дмитрий Кулеба.

Также министр призвал призвал граждан возвращаться в Украину.

"У вас есть время до вторника для того, чтобы вернуться в Украину рейсовыми самолетами, которые продолжают летать. После вторника, уверяю вас, никто не останется наедине с проблемой.Украинские посольства и консульства останутся на связи. Мы будем отслеживать ситуацию и в случае возникновения критической необходимости, для эвакуации будем собирать людей и вывозить их спецсамолетами. Именно так мы сейчас поступим с теми украинцами, которые застряли на границе Италии и Словакии", – заявил он.

По словам Кулебы, украинцев, которые будут возвращаться, будут проверять на въезде. Если будут обнаружены определенные симптомы, характерные для коронавируса, то людей будут отправлять в соответствующие больницы для дальнейшего обследования, проведения тестов и, в случае необходимости, лечения.

Напомним, что первый случай коронавируса обнаружили у жителя Черновцов, который вернулся из Италии.

Между тем, в соцсетях появилась информация о том, что в Италии после заражения коронавирусом умерла украинка.

Ранее в Украине уже зафиксирован первый случай смерти от коронавируса.

Кроме того, в Сети появилась карта Украины, на которой в режиме онлайн указаны случаи подозрения на коронавирус, подтвержденные инфицирования, а также те, которые после проверки не подтвердились.

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