Украина получила первый локомотив General Electric: опубликованы фото

Сегодня, 12:00

"Укрзализныця" ждет еще 29 "Тризубов" до конца 2018 года


Фото, видео: facebook.com/Kravtsov.Evg

Фото, видео: facebook.com/Kravtsov.Evg

Во вторник, 11 сентября, в порт города Черноморск (Одесская область) прибыл первый локомотив "Тризуб", произведенный американской компанией General Electric (GE) Transportation. Об этом сообщил и.о. главы "Укрзализныци" Евгений Кравцов на своей странице в Facebook.

Прошла  перегрузка локомотива TE33AC на платформу.

По словам Кравцова, далее состоится процедура растаможивания.

"В пятницу (14 сентября. – Ред.) "Тризуб" отправится на станцию Крюков-на-Днепре. Там проведут его окончательную доукомплектование. До конца года ожидаем остальные 29 локомотивов нового поколения, предусмотренные контрактом с GE. Обслуживать новые локомотивы планируем в Мелитопольском депо", – добавил Кравцов.

Как сообщалось, в начале августа General Electric Transportation отправила в Украину первый из 30 локомотивов GE TE33AC.

В феврале Украина и американская General Electric подписали соглашение на миллиард долларов. General Electric Transportation поставит "Укрзализныце" до 200 локомотивов и модернизирует 75 локомотивов ж/д ведомства. Весь проект обойдется "Укрзализныце" в 1 млрд долларов и рассчитан на 15 лет.

По словам исполняющего обязанности главы УЗ Евгения Кравцова, партия локомотивов, которую готовит американская компания, будет крупнейшей в истории Украины. Он выразил уверенность, что уже в ближайшие годы "Укрзализныця" сможет обновить весь тяговый подвижный состав.

Подробнее о согашении читайте на сайте "Сегодня" в материале "Сделка на 1 млрд долларов с General Electric: почему Украина не построит свои локомотивы".
Укрзализныця, Кравцов, Евгений Кравцов, ж/д, General Electric, локомотивы

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"Сегодня"

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