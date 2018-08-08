Украина получит новые локомотивы General Electric: Гройсман назвал сроки

Сегодня, 14:08

Партия локомотивов, которую готовит американская компания, будет крупнейшей в истории Украины

Локомотив General Electric для УЗ. Фото: facebook.com/Kravtsov
Локомотив General Electric для УЗ. Фото: facebook.com/Kravtsov

Украина осенью 2018 года планирует начать эксплуатацию первых вагонов General Electric, произведенные в рамках сотрудничества с "Укрзализныцей" (УЗ). Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман, передает пресс-служба правительства.

"Осенью начинаем получать новый подвижной состав – по планам совместного производства General Electric. Мы много потеряли [подвижного состава] на оккупированной территории. Но компания задействована, дела идут", – отметил Гройсман.

Напомним, в феврале Украина и американская General Electric подписали соглашение на миллиард долларов. General Electric Transportation поставит "Укрзализныце" до 200 локомотивов и модернизирует 75 локомотивов ж/д ведомства. Весь проект обойдется "Укрзализныце" в 1 млрд долларов и рассчитан на 15 лет.

По словам исполняющего обязанности главы УЗ Евгения Кравцова, партия локомотивов, которую готовит американская компания, будет крупнейшей в истории Украины. Он выразил уверенность, что уже в ближайшие годы "Укрзализныця" сможет обновить весь тяговый подвижный состав.

Подробнее о согашении читайте на сайте "Сегодня" в материале "Сделка на 1 млрд долларов с General Electric: почему Украина не построит свои локомотивы".
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Источник:

"Сегодня"

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