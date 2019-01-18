Украина получит от Европы 4,5 млрд евро: Омелян раскрыл детали
В рамках "Восточного партнерства" Евросоюз выделит Украине помощь в реализации транспортных проектов
39 инфраструктурных проектов, разработанных в рамках украинской стратегии Drive Ukraine 2030, были включены в план строительства Трансъевропейской транспортной сети TEN-T, принятый Евросоюзом и Всемирным банком в рамках развития транспортного сообщения в странах "Восточного партнерства".
Об этом как сообщает ЦТС, сообщил 18 января министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, отметил, что это предусматривает выделение ЕС около 4,5 млрд евро.
Таким образом, уже в первый год реализации Drive Ukraine 2030 десятую часть финансирования покроют Европа, международные финансовые организации, а также частные лица, отметил министр.
В целом Еврокомиссия планирует выделить на сеть TEN-T 13 млрд евро, таким образом построив в целом 4,8 тыс. км автомобильных и железнодорожных магистралей, шесть портов и 11 логистических центров в Армении, Азербайджане, Беларуси, Грузии, Молдове и Украине.
Напомним, в декабре мэр Киева Виталий Кличко обещал, что на развитие транспортной инфраструктуры города в 2019 году власти собираются потратить почти 7 млрд гривен.
Кроме того, в октябре Омелян анонсировал начало строительства вокруг Киева пяти крупных развязок.
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