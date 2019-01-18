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Украина получит от Европы 4,5 млрд евро: Омелян раскрыл детали

Сегодня, 19:06

В рамках "Восточного партнерства" Евросоюз выделит Украине помощь в реализации транспортных проектов

Фото: Александр Яремчук, Сегодня
Украина получит от Европы 4,5 млрд евро: Омелян раскрыл детали //smm1.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c3/d83/e8a/5c3d83e8ae223.jpg //smm9.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c3/d83/e8a/5c3d83e8ae223.jpg Транспорт В рамках "Восточного партнерства" Евросоюз выделит Украине помощь в реализации транспортных проектов

39 инфраструктурных проектов, разработанных в рамках украинской стратегии Drive Ukraine 2030, были включены в план строительства Трансъевропейской транспортной сети TEN-T, принятый Евросоюзом и Всемирным банком в рамках развития транспортного сообщения в странах "Восточного партнерства".

Об этом как сообщает ЦТС, сообщил 18 января министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, отметил, что это предусматривает выделение ЕС около 4,5 млрд евро.

Таким образом, уже в первый год реализации Drive Ukraine 2030 десятую часть финансирования покроют Европа, международные финансовые организации, а также частные лица, отметил министр.

В целом Еврокомиссия планирует выделить на сеть TEN-T 13 млрд евро, таким образом построив в целом 4,8 тыс. км автомобильных и железнодорожных магистралей, шесть портов и 11 логистических центров в Армении, Азербайджане, Беларуси, Грузии, Молдове и Украине.

Напомним, в декабре мэр Киева Виталий Кличко обещал, что на развитие транспортной инфраструктуры города в 2019 году власти собираются потратить почти 7 млрд гривен.

Кроме того, в октябре Омелян анонсировал начало строительства вокруг Киева пяти крупных развязок.

транспорт, инфраструктура, восточное партнерство, Омелян, Drive Ukraine 2030

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