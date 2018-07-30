Украина попала в ТОП-3 постсоветских стран с лучшей логистикой

Сегодня, 15:33

Всемирный банк выставил государству оценки по пяти направлениям

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Украина заняла 66 место из 160 стран по логистической эффективности, набрав 2,83 балла и стала третьей на постсоветском пространстве. Об этом свидетельствуют данные рейтинга Всемирного банка Logistics Performance Index 2018. По сравнению с предыдущей версией рейтинга (исследование проводится раз в два года) Украина в общем зачете поднялась на 14 позиций.

Украина расположилась между Сербией и Египтом, а на постсоветском пространстве стала третьей после Эстонии (3,31 балла и 36 место) и Литвы (3,02 балла и 54 место).

Всего рейтинг включает пять направлений, по которым проведены исследования.

В разделе "таможенные процедуры" Украина набрала 2,49 балла, по инфраструктуре – 2,22 балла, по международной транспортировке грузов – 2,83 балла, по логистической компетентности – 2,84 балла, по отслеживанию грузов – 3,11 балла, по своевременности доставки – 3,42 балла.

Чем выше балл, тем сильнее позиции у страны в данной категории.

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Лидерство в рейтинге у Германии с суммарным показателем LPI Score на уровне 4,2 балла. За ней следуют Швеция, Бельгия, Австрия и Япония.

Вторую пятерку лучших открывают Нидерланды, далее идут Сингапур, Дания, Великобритания и Финляндия.

США расположились на 14 месте, Россия – на 75.

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман рассказал о транзитном потенциале Украины. По словам главы правительства, наша страна имеет потенциал для увеличения грузовых перевозок речным транспортом в 10 раз, а максимально возможных перевозок товаров через территорию Украины, при благоприятных для транзита условиях, – в 20 раз, до 300 млрд долларов.

А руководитель компании "Твоя логистика" Александр Воронков прогнозировал рост рынка логистики в Украине.
Украина, рейтинг, всемирный банк, инфраструктура, логистика

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Источник:

Центр транспортных стратегий

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