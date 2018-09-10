Украина потратит на транспорт 60 миллиардов долларов

Сегодня, 15:55

Около половины этой суммы составят инвестиции и займы

Фото: &quot;Сегодня&quot;
Фото: "Сегодня"

Общий бюджет реализации Национальной транспортной стратегии Украины до 2030 года составит около 60 млрд долларов. Об этом сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян.

По его словам, более половины этих средств предусмотрены в Дорожном фонде, бюджете "Укрзализныци", Администрации морпортов и других ведомств.

"Другую половину мы планируем привлечь за счет прямых внешних инвестиций, за счет государственно-частного партнерства, концессий, а также займов", – добавил министр.

Напомним, в конце мая-2018 Кабинет министров Украины одобрил Национальную транспортную стратегию на период до 2030 года "Drive Ukraine 2030". Как пояснил тогда Омелян, стратегической целью является интеграция Украины в мировую экономику и технологический скачок в сфере инфраструктуры. 

В частности, в стране появятся новые автобаны:

При этом прямой поезд в Будапешт из Мукачево в правительстве планируют запустить к концу 2018 года. На новом поезде с Закарпатья в столицу Венгрии можно будет добраться за шесть часов. 
транспорт, инвестиции, Омелян, Владимир Омелян

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Источник:

Центр транспортных стратегий

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