Украина потратит на транспорт 60 миллиардов долларов

Около половины этой суммы составят инвестиции и займы

Общий бюджет реализации Национальной транспортной стратегии Украины до 2030 года составит около 60 млрд долларов. Об этом сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян.

По его словам, более половины этих средств предусмотрены в Дорожном фонде, бюджете "Укрзализныци", Администрации морпортов и других ведомств.

"Другую половину мы планируем привлечь за счет прямых внешних инвестиций, за счет государственно-частного партнерства, концессий, а также займов", – добавил министр.

Напомним, в конце мая-2018 Кабинет министров Украины одобрил Национальную транспортную стратегию на период до 2030 года "Drive Ukraine 2030". Как пояснил тогда Омелян, стратегической целью является интеграция Украины в мировую экономику и технологический скачок в сфере инфраструктуры.

В частности, в стране появятся новые автобаны:

При этом прямой поезд в Будапешт из Мукачево в правительстве планируют запустить к концу 2018 года. На новом поезде с Закарпатья в столицу Венгрии можно будет добраться за шесть часов.